Football – Red Bull nouvel actionnaire minoritaire et sponsor maillot de Leeds United

Hier, Leeds United Football Club a officialisé l’arrivée de Red Bull comme nouvel actionnaire minoritaire.

Le propriétaire du club anglais, 49ers Enterprises, fait donc entrer le géant des boissons dans le capital pour poursuivre son ambition de retrouver la Premier League.

Dans le cadre de cet accord, Red Bull devient également le nouveau sponsor maillot face de Leeds (équipe masculine et féminine) et le partenaire exclusif du club en matière de boissons énergisantes. Sur le maillot de Leeds, la marque autrichienne va succéder à BOXT.

« Je suis ravi que Red Bull nous rejoigne pour construire un avenir brillant pour Leeds United et partage notre profond respect pour ce club vraiment spécial », a déclaré Paraag Marathe, président de Leeds United, dans un communiqué. « En tant que président, notre consortium de partenaires d’investissement me sera d’une valeur inestimable à l’approche de ce moment important pour le club, aujourd’hui et à l’avenir. L’arrivée de Red Bull est une étape historique qui permettra au club d’atteindre son plein potentiel compétitif. »

« Nous sommes ravis d’être un élément et un partenaire important de Leeds United. Un club qui est certainement l’un des plus grands d’Angleterre et qui possède une histoire riche et réussie » ajoute Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull Corporate Projects and Investments. « L’ambition de ramener Leeds United en Premier League et de s’imposer dans la meilleure ligue de football du monde correspond très bien à Red Bull. Nous attendons avec impatience ce partenariat et sommes optimistes et énergiques quant à l’avenir »

Le club a également tenu à préciser que dans le cadre de cet accord, le nom et le logo du Leeds United Football Club resteront inchangés.

En 2018, 49ers Enterprises, la branche investissement de la franchise NFL de San Francisco, avait fait l’acquisition de 15% des parts de Leeds United, avant de passer à 37% en 2021 et 100% en 2023.

