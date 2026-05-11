À l’occasion de la Coupe du monde 2026, Fox Sports recherche un supporter capable de suivre l’intégralité des 104 rencontres depuis un cube vitré installé à Times Square.

Regarder tous les matchs de la Coupe du monde 2026… et être payé pour le faire. Voilà le concept imaginé par Fox Sports, diffuseur officiel du Mondial aux États-Unis, qui a lancé une opération marketing aussi spectaculaire qu’insolite autour de la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La chaîne américaine, accompagnée de Fox One et de la plateforme Indeed, cherche un « Chief World Cup Viewer », autrement dit un observateur chargé de suivre les 104 rencontres du tournoi, du 11 juin au 19 juillet 2026. Le tout depuis un cube vitré installé en plein Times Square, à New York.

We’ve got your dream job–announcing @foxone #ChiefWorldCupWatcher hired through @indeed. Get paid $50,000 to watch every minute of all 104 matches. Go to https://t.co/TxS2OmNzum pic.twitter.com/NqGkRXFeg2 — FOX Sports (@FOXSports) May 5, 2026

480 dollars pour regarder… un match

À la clé : un salaire de 50.000 dollars, soit environ 43.000 euros, pour vivre un marathon footballistique inédit. Avec 48 équipes engagées et un format élargi, cette édition 2026 sera la plus grande Coupe du monde de l’histoire.

Fox Sports and Indeed are hiring a « Chief World Cup Watcher » to watch all 104 matches from a custom-built personal office in Times Square for $50,000: $1,282 a day

$480 a game

$5.34 per game minute pic.twitter.com/1wsXTTyyFf — Front Office Sports (@FOS) May 5, 2026

Mais derrière l’opération buzz, Fox Sports vise aussi la création de contenus. Le candidat retenu devra commenter les rencontres, produire des vidéos pour les réseaux sociaux et partager son expérience tout au long de la compétition.

“Un tournoi historique exige un recrutement tout aussi historique”, a résumé Robert Gottlieb, président marketing de Fox Sports.

La sélection sera loin d’être anodine. Les candidats devront démontrer des compétences en storytelling, journalisme ou création de contenu, avant une dernière étape basée sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Un dispositif qui illustre aussi la volonté des diffuseurs américains de transformer la Coupe du monde en véritable événement pop culture, bien au-delà du simple terrain.

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