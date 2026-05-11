C’est la fin d’une institution pour des générations de supporters. Après 60 ans de collaboration, la Fifa va remplacer Panini par l’américain Fanatics pour ses produits collectors.

Une page du football mondial va se tourner. La Fifa a annoncé la fin de son partenariat historique avec Panini, célèbre créateur des albums de vignettes autocollantes de la Coupe du monde depuis 1970. À partir de 2031, l’italien laissera sa place au géant américain Fanatics.

L’instance mondiale a officialisé la signature d’un contrat de licence exclusif à long terme avec Fanatics autour des produits collectors liés aux compétitions Fifa. L’accord couvrira notamment les albums, cartes à collectionner et jeux de cartes.

Le dernier album Panini de Coupe du monde sera donc celui du Mondial 2030, organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Rituel incontournable

Fondée dans les années 1960 à Modène par les frères Panini, l’entreprise italienne avait transformé les albums du Mondial en véritable phénomène culturel mondial. Les échanges de doubles dans les cours d’école sont devenus au fil des décennies un rituel incontournable pour plusieurs générations de supporters.

Avec Fanatics, la Fifa veut désormais accélérer sa stratégie de modernisation et de rajeunissement de son audience. Le groupe américain, déjà partenaire merchandising du Mondial 2026, promet de développer une offre plus large mêlant cartes premium, objets collectors et contenus digitaux.

Fanatics, dont les activités vont du e-commerce aux paris sportifs, veut notamment miser sur des cartes intégrant des morceaux de maillots portés par les joueurs, un format déjà très populaire sur le marché nord-américain du sport.

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