A huis clos, le Critérium de la première neige 2020 renforce ses activations digitales

Face aux mesures de huis clos, le Critérium de la première neige 2020 organisé du 12 au 20 décembre à Val d’Isère s’adapte avec des activations digitales renforcées.

Au total, trois dispositifs ont été conçus afin d’enrichir l’expérience des passionnés de ski tout en offrant une fenêtre de visibilité aux partenaires. « Au regard du contexte, nous avons souhaité proposer des solutions de partenariat digitalisé à nos partenaires qui leur permettent d’associer leur marque à l’événement malgré le format du huis clos » nous précise Josselin Courtin, Directeur de Sport Premium, l’agence en charge du sponsoring du Critérium de la Première Neige.

« Complémentaire de nos prestations historiques »

Dans le détail, la Caisse d’Epargne, Rossignol, MND ou encore Degomme Boccard sont associés aux activations.

La Course du Critérium by La Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose de nombreux jeux permettant de tester sa culture ski et de remporter de nombreux lots (Accessible ici).

Le concours photo Critérium by Rossignol invite la communauté confinée du Critérium à partager leurs plus belles photos de supporters.

La minute Crit’ presented BY MND & Degomme Boccard proposera de revivre le week-end des compétitions hommes à travers 4 vidéos. Récapitulatif journalier, coulisses, pistes, staff, conférences de presse des vainqueurs… Les coulisses de Val d’Isère seront partagées notamment sur les réseaux sociaux.

« La démarche a été très appréciée par les partenaires qui ont booké quasi de manière instantanée les 3 opérations proposées » ajoute Josselin Courtin. « Cet engouement a validé la pertinence de nos intentions initiales. Ce dispositif digital a vocation à perdurer dans le temps, il sera même renforcé lors des prochaines éditions par de nouvelles idées car il est complémentaire de nos prestations historiques qui se concentrent sur la visibilité/animation terrain et les produits VIP. »