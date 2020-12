Sponsoring – Burger King change son logo en « Burger Queen » sur le maillot d’une équipe de football féminin (Stevenage FC)

En début de semaine, l’équipe féminine du Stevenage Football Club a officialisé la signature d’un partenariat avec Burger King.

Après le succès de la campagne de sponsoring avec l’équipe masculine grâce au jeu vidéo FIFA, la chaîne de restauration rapide va devenir le nouveau sponsor maillot des filles.

Pour l’occasion, le logo Burger King sera remplacé par le logo Burger Queen sur la face avant des maillots de l’équipe féminine de football. Le montant du contrat est équivalent à celui signé avec l’équipe masculine.

« Après avoir mis en lumière le talent de l’équipe masculine du Stevenage FC l’année dernière, nous voulions faire de même pour l’équipe féminine en 2020 », précise Soco Nunez, directeur marketing de Burger King UK, dans un communiqué. « L’équipe féminine fait face aux mêmes défis et obstacles que l’équipe masculine et il est juste qu’elle reçoive le même soutien de notre marque avec un investissement égal. »

Pour célébrer célébrer cette annonce, le club anglais et Burger King ont réalisé une vidéo de présentation qui met en avant des valeurs d’égalité entre les sexes.

En parallèle, le club et Burger King ont réalisé de nombreux contenus vidéos comme la livraison des maillots aux joueuses.

Ces dernières ont bien évidemment mis en avant ces nouveaux maillots floqués « Burger Queen » sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/BShephard18/status/1336757665079418880

Côté merchandising, le club a lancé des précommandes de ses maillot domicile et extérieur 2020-2021 floqués du logo Burger Queen. Des maillots vendus au prix de 43 livres.