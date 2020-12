Tennis – L’ATP lance sa nouvelle campagne « This Is Tennis »

Hier, l’ATP a dévoilé sa nouvelle campagne marketing « This Is Tennis » pour la saison 2021. Une prise de parole dynamique qui souligne tout ce qui fait l’intérêt du circuit masculin de tennis, des joueurs aux destinations touristiques en passant par la dramaturgie, l’émotion, le spectacle et l’énergie.

Conçue par l’agence londonienne Matta, la campagne se décline au travers d’un spot promotionnel et d’une série de visuels. Pour rappel, Matta a réalisé le nouveau logo de l’ATP Tour dévoilé il y a deux ans.