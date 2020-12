« Pourquoi pas eux ? » Et si vous deveniez sponsor de Nicolas Fleury ?

Nouvelle rubrique « Pourquoi pas eux » sur Sport Buzz Business, en partenariat avec l’agence Com’Over et son département Talents.

Depuis quelques semaines, nous mettons l’accent sur des athlètes qui nous ont séduits par leurs parcours, leur histoire, sur et en dehors du terrain ; et qui représente, selon nous, un potentiel intéressant pour les marques !

Qui suis-je ?

Nicolas Fleury, 23 ans, sportif pro en VTT trial et rider inconditionnel de deux roues dans toutes ses formes !

Mes faits d’armes sportifs ?

Champion du Monde avec l’équipe de France en 2015,

3ème au Championnat du Monde et d’Europe junior 2015,

2 fois vainqueur du Trophée de France (Championnat de France pour les jeunes)

Plusieurs top 15 en Coupe du Monde

13ème au Championnat du Monde Senior en 2019

Mes enjeux sportifs sur les prochaines années ?

Pour l’année à venir, remporter le Championnat de France dans ma catégorie, et atteindre le top 10 international en trial.

Et pour les années qui suivent, je veux continuer la compétition au plus haut niveau en menant en parallèle des projets de vidéos et de communication, l’objectif étant de devenir le Danny MacAskill français nouvelle génération haha.

Les caractéristiques qui me sont propres ?

D’abord l’humour ! Toujours en train de rire en racontant de histoires pour faire sourire mes proches.

Ensuite, ayant une sorte de double vie sportif de haut niveau/étudiant en école d’ingénieur, je suis travailleur, organisé et rigoureux, pour mener plusieurs projets de front.

Je suis ambitieux et je n’ai pas peur de me lancer des nouveaux challenges sans arrêt, si quelqu’un a déjà réussi à faire ça, pourquoi pas moi ?

Pour moi il n’y a pas de choses négatives, tout est à prendre et à transformer à son avantage pour en tirer des bénéfices, j’adore la phrase de Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ».

Mes valeurs ?

Sans aucun doute la famille pour commencer, et la famille au sens large dans laquelle j’inclue mes amis, c’est le socle dur sur lequel je me construis.

J’accorde beaucoup d’importance à la confiance, pour moi c’est la base d’une relation quelle qu’elle soit, c’est pourquoi je dirai que ma deuxième valeur serait l’honnêteté, j’ai horreur des non-dits, quand je dois m’exprimer je le fais, j’aime que les choses soient claires.

Pour finir, le travail est une des valeurs qui me caractérise également, dès lors qu’un projet me plait vraiment, je suis capable de m’y consacrer jours et nuits pour le mener à bien.

Mes passions au-delà du vélo ?

Au-delà du trial, j’adore explorer toutes les autres disciplines du vélo : la route, la descente, le BMX, l’enduro etc… Je skie aussi énormément, je cours et je surf dès que possible.

Je suis aussi passionné de vidéo, j’adore tourner des images avec mon vélo, trouver des spots hors du temps, mettre en scène des idées folles à la caméra et faire en sorte que la magie opère. C’est vraiment quelque chose que je veux approfondir pour la suite et pourquoi pas un jour travailler avec le monde du cinéma.

Comment je vois mon après-carrière ?

D’abord, j’adorerais continuer à mener des projets de vidéos sur le vélo, continuer à voyager et à faire voyager les gens à travers de belles images.

A très long terme, je compte également sur mon diplôme d’ingénieur que je suis en train de décrocher pour me permettre d’explorer le monde de l’entreprise et apprendre de nouvelles choses. J’aimerais beaucoup travailler dans la gestion de projets événementiels afin d’apporter mon expertise de sportif en plus de mes qualités d’ingénieur.

Mes réseaux sociaux / ma communauté ?

Je travaille beaucoup sur ma communication, principalement via Instagram/Facebook/YouTube qui sont pour moi des outils efficaces pour partager du contenu qualitatif autour de ce que je fais aussi bien sur le vélo qu’en dehors.

Aujourd’hui ça fait partie intégrante du job d’après moi et même si je ne suis encore qu’un débutant dans ce monde, j’y accorde beaucoup d’importance.

Sans aucune prétention mais avec pleins de projets en tête, je partage simplement avec les personnes qui me suivent ce que j’aime au quotidien avec beaucoup de simplicité.

Ma vision du sponsoring pour les athlètes ?

J’envisage le sponsoring autour d’un mot : VALEURS. C’est pourquoi je privilégie les partenariats sur le long terme pour pouvoir créer une relation de confiance avec mes sponsors.

Ma communauté me suit pour ce que je suis, à savoir quelqu’un d’honnête qui défends ce qu’il aime, je ne me vois pas trahir la confiance qu’ils me donnent en représentant une marque qui partagent des valeurs contraires aux miennes.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring ?

Dans le monde du vélo je pense directement à Matthias Dandois qui est pour moi un exemple du « think outside the box » et qui a su se construire une image forte à partir d’un sport extrêmement niché.

Toujours dans le BMX je pense à Nigel Sylvester qui n’a jamais fait une seule compétition et qui est aujourd’hui sponsorisé par Nike, Mercedes, Oakley etc… avec plus de 400.000 followers sur Instagram.

Mes Réseaux sociaux :

Instagram : https://www.instagram.com/nicolasfleury_/

Facebook : https://www.facebook.com/Nicolasfleurymtb

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJBD-ubSkArrTBkrZjxzRXw

—

Si vous êtes un annonceur, que vous souhaitez en savoir plus sur Andrew et discuter d’un éventuel partenariat, contactez Com’Over : elise.anstett [@] com-over.com

Si vous êtes un athlète, que vous souhaitez vous aussi être mis en valeur dans cette rubrique, contactez-nous : elise.anstett [@] com-over.com