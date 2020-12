Nike et Jordan succèdent à Under Armour comme équipementiers d’UCLA

Hier, Nike et Jordan Brand ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec UCLA Athletics, l’université de Californie à Los Angeles.

Dans le cadre de cet accord signé pour 6 ans, Nike et Jordan seront les nouveaux équipementiers des équipes sportives de l’université à compter du 1er juillet 2021.

Cet été, UCLA a engagé des poursuites contre la marque Under Armour qui décidé de mettre fin de manière anticipée à un contrat signé pour 15 ans débuté en 2017 et évalué à quelques 280 millions de dollars, soit le plus important de l’histoire du sport universitaire (NCAA).

Dans le détail, ce sont 25 équipes sportives d’UCLA qui sont concernées par l’accord signé avec Nike et Jordan. Dans le détail, Jordan Brand sera l’équipementier de l’équipe de foot US et de basketball chez les garçons et les filles.

D’ici l’été prochain, les équipes d’UCLA continueront d’utiliser des équipements de la marque Under Armour.