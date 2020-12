Social Media – Quel bilan pour le sport sur Twitter en 2020 ?

En cette fin d’année 2020 si particulière, le réseau social Twitter présente le bilan de l’activité de ses utilisateurs. Malgré les annulations de compétitions et les huis clos, le sport est resté un sujet de conversation important.

Neymar sportif le plus engageant en France

En France, le top 5 des sportifs les plus mentionnés sur Twitter entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2020 est dominé par Neymar JR. Suivent Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Un TOP 5 constitué uniquement de footballeurs. A la 6ème place, on retrouve le basketteur des Los Angeles Lakers LeBron James.

Les Lakers numéro 1 « worldwide »

Du côté des équipes, le Paris Saint-Germain arrive en tête des citations sur Twitter en France devant le FC Barcelone, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et la Juventus.

Au niveau monde, le club parisien se classe à la 10ème place. A l’international, la franchise des Lakers a généré le plus de discussions pour une équipe de sport et devance Manchester United et le FC Barcelone qui complètent le podium.

Suivent les Dodgers, le Real Madrid, Liverpool FC, Flamengo, Arsenal et Chelsea. Le football réalise ainsi un 8/10 devant le basketball (1) et le baseball (1).

La disparition de Kobe Bryant a ému le monde

Le défunt Kobe Bryant, décédé tragiquement en début d’année 2020, est le sportif qui aura généré le plus de tweets. L’émotion a été très forte à travers le monde. Diego Armando Maradona, décédé fin novembre est également une figure sportive qui a suscité le plus de discussions sur Twitter.

Naomi Osaka domine le classement chez les sportives

Du côté des femmes, la tenniswoman Naomi Osaka est la sportive qui a généré le plus de tweets sur twitter en 2020 (1 janvier – 30 novembre). Elle devance une autre joueuse de tennis, Serena Williams. La joueuse américaine de soccer Megan Rapinoe complète le podium.

Twitter 2020 – Le Super Bowl sur le toit du monde

Toujours au niveau monde, l’évènement sportif qui a généré le plus de tweets en cette année 2020 est le Super Bowl. La finale de l’UEFA Champions League entre le Bayern Munich et le PSG se place à la seconde place du classement.

Trump personnalité la plus citée sur Twitter en 2020

En 2020, Donald Trump est la personnalité qui a généré le plus de conversations sur Twitter. Elu Président des Etats-Unis il y a quelques semaines, Joe Biden prend la seconde place du classement.