A quoi ressemble la nouvelle mascotte du Tour de France « Maxoo » ?

A 100 jours du départ du Tour de France 2021 qui sera donné de Brest le 26 juin, l’organisateur de la compétition Amaury Sport Organisation (A.S.O.) a présenté la nouvelle mascotte de la Grande Boucle baptisée Maxoo.

Pour enrichir l’expérience des spectateurs et notamment les enfants, le Tour de France a décidé de s’offrir une mascotte officielle, ingrédient « sportainment » par excellence. Côté look, Maxoo est un enfant habillé d’une combinaison noire et jaune « électrisante » floquée de la lettre M. Une mascotte chaussée de botes jaunes et dotée également d’un casque de vélo et d’une bicyclette. Une future icone qui permettra notamment de mettre en avant les bienfaits de la mobilité douce, la sécurité et l’apprentissage du vélo.

« Le Tour de France s’adresse aux connaisseurs du cyclisme, mais parle surtout à des millions de spectateurs qui, dans les années classiques, participent à créer l’atmosphère autant qu’ils en profitent. Parmi eux, les enfants sont peut-être les plus friands des animations de la caravane publicitaire » précise le communiqué. « Cette année, ils découvriront un nouveau personnage qui viendra à leur rencontre, par exemple sur les zones de départ et d’arrivée si les conditions sanitaires le permettent. Admiratif des champions de la Grande Boucle, Maxoo n’a qu’une hâte : partager sa passion avec les plus jeunes sur les routes de la course. Il a déjà commencé par faire le voyage à Brest à 100 jours du départ pour ne rien manquer de la fête. »

Un futur sponsor pour la mascotte Maxoo ?

Avec cette mascotte, le Tour de France s’offre un nouveau support de communication capable d’être mis en scène ici et là. Sera-t-elle associée à un éventuel partenaire comme le sont les maillots de leaders la course ? La réponse est non nous a précisé A.S.O. Quelques produits dérivés inspirés de la mascotte seront en revanche mis en vente.

Avec cette mascotte, A.S.O souhaite surtout renforcer le lien affectif et la complicité entre le Tour et les jeunes générations. Un personnage que l’on retrouve ainsi dans les 30 000 livrets pédagogiques qui seront remis cette année aux enfants : « la vie à vélo ».