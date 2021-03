Pepsico active son partenariat avec LeBron James autour de la nouvelle marque « MTN Dew Rise Energy »

Hier, le groupe Pepsico a officialisé son partenariat avec LeBron James et le lancement de la nouvelle boisson « MTN Dew Rise Energy ».

Pour accompagner la promotion de la boisson positionnée « Mental Boost » (caffeine, Citicoline, etc.), MTN Dew Rise Energy utilise l’image du basketteur NBA des Los Angeles Lakers, auparavant ambassadeur du grand rival Coca-Cola.

Outre cette boisson, LeBron James sera également utilisé pour d’autres marques du groupe Pepsico dans le futur, notamment la catégorie snacking.

« LeBron est sans doute la célébrité la plus influente de la galaxie en ce moment » précise Adam Harter, SVP., Médias, Sports et Divertissement chez PepsiCo, dans un communiqué. « Il domine sur le terrain, gère ses affaires de manière florissante, donne la priorité à sa famille et s’engage pour le changement social. »

MTN DEW RISE ENERGY est disponible en 6 parfums avec un prix unitaire moyen de 2,59$.

Au sein du groupe Pepsico, LeBron James rejoint notamment Lionel Messi ou encore Paul Pogba, deux figures du football utilisées récemment dans une publicité pour les chips Lay’s.