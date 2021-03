B2B – L’Olympique de Marseille lance la location d’un studio TV avec vue sur la pelouse de l’Orange Vélodrome

Depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille propose un nouveau produit commercial au sein de l’Orange Vélodrome. La branche OM Events vous propose de louer un studio TV avec vue sur la pelouse.

Avec le service « Orange Vélodrome Live », l’OM propose une solution clé en main à destination des entreprises qui souhaitent bénéficier d’un cadre atypique pour animer une séminaire à distance, effectuer un lancement de produit, etc.

Le studio est installé dans une grande loge VIP du stade avec matériel technique et connectivité. Un produit proposé à la journée ou à la demi-journée. Comme nous le précise le club, la prestation clé en main débute à partir de 4 900€.

Un nouveau service B2B qui vient s’ajouter à d’autres prestations proposées par la branche Events du club phocéen.

Depuis plus d’un an, l’OM en tant que gestionnaire unique de l’Orange Vélodrome a mis en place une offre MICE (Meetings, Incentive, Conferences & Events) afin d’accroître les revenus que peuvent générer une exploitation optimale du stade. Il est par exemple possible d’organiser un évènement dans le vestiaire des joueurs de l’OM.