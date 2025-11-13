Le club lombard s’associe à Rossignol pour une capsule exclusive qui relie performance alpine et élégance italienne. Il s’agit d’une nouvelle étape de la stratégie lifestyle portée par la plateforme Clubhouse de l’AC Milan.

Entre la rigueur des sommets et le raffinement milanais, l’AC Milan dévoile une collaboration inédite avec Rossignol. Une capsule collection qui unit deux icônes de l’excellence et du style, dans la continuité de la dynamique initiée par Clubhouse, la plateforme lifestyle du club qui relie football, design, mode et culture.

Pensée pour ceux qui vivent le sport comme un art de vivre, cette collection allie technicité et allure. La capsule Rossignol x AC Milan se décline en deux lignes : Alpine Performance et Lifestyle.

Skis et ensemble technique

La première rend hommage à la précision alpine avec des skis Forza AC Milan et un ensemble technique complet – veste, pantalon, gants et chaussettes – doté d’une isolation PrimaLoft® et d’une membrane respirante et imperméable. L’ensemble est aussi disponible pour les enfants. La ligne comprend également les Essential goggles, fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés, pour une vision claire même dans les conditions les plus extrêmes.

La gamme Lifestyle transpose l’élégance milanaise sur les pistes avec deux pièces phares : un pull demi-zip et une Super Jacket à l’esprit vintage revisité. Ces créations, à la fois fonctionnelles et chics, intègrent un design intérieur signé Matteo Berton, artiste primé dont les illustrations exclusives sont également éditées en tirage limité.

Si la collection séduit par son design et sa technicité, elle s’adresse clairement à un public premium. Comptez 395 euros pour le manteau, 200 euros pour le pantalon, 520 euros pour les skis, 120 euros pour le masque et 275 euros pour le pull zippé. Des tarifs à la hauteur du positionnement haut de gamme des deux marques, qui misent sur la qualité, les matériaux techniques et une forte dimension lifestyle — mais qui risquent de laisser certains fans sur le bas-côté de la piste.

« De nouveaux horizons »

Pour marquer cette union entre football et montagne, un logo unique fusionne le Diavoletto de l’AC Milan et l’emblème de Rossignol, symbole de performance et d’audace partagée.

« Cette collaboration réaffirme la volonté du club d’allier innovation, ambition et élégance, au-delà du terrain », explique Valerio Rocchetti, directeur e-commerce, retail et licensing de l’AC Milan. « Avec Rossignol, nous explorons de nouveaux horizons en mariant performance et lifestyle. »

De son côté, Sonia Pasquetin, responsable du design softgoods chez Rossignol, souligne :

« Notre défi était de transposer notre savoir-faire technique centenaire à l’univers raffiné du Milan AC. Le résultat est une alliance parfaite entre expertise alpine et style urbain. »

Disponible dès à présent dans les boutiques officielles des deux marques et en ligne, la capsule s’accompagne d’un poster exclusif offert aux membres du programme Rossoneri Rewards. Une collection qui, entre chic italien et performance française, signe un pas de plus dans la stratégie premium du club rossonero.

