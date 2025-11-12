Sports Tech Nation Summit 2025 : À Munich, le futur du sport s’écrit en live

Le Sports Tech Nation Summit 2025 se tiendra du 30 novembre au 2 décembre à Munich, en Allemagne, au cœur de la Messe München. Cet événement mondial réunira plus de 2 500 participants, dont 200 jeunes pousses, 150 investisseurs et 100 conférenciers, autour de l’innovation dans le sport.

L’édition précédente a permis à un quart des jeunes pousses présentes de lever des fonds et à la moitié de conclure des partenariats. Cette année, le sommet propose 800 réunions B2B structurées et couvre plus de 40 marchés internationaux.

Programme

Le 1er décembre, le Founders Gathering ouvre l’événement de 13h30 à 17h dans l’ICM Hall. Réservé aux fondateurs et investisseurs, ce pré-événement propose des sessions interactives, des retours d’expérience et des discussions sur la levée de fonds, l’expansion et l’accès aux marchés mondiaux.

Le lendemain, le programme principal se déploie sur six pistes de contenu, trois scènes de démonstrations en direct et un hall d’exposition dédié aux avancées en performance athlétique, santé, engagement des fans, données et opérations sportives.

En détails

L’écosystème favorise les connexions concrètes grâce à un cocktail d’accueil, un matchmaking personnalisé, des lounges thématiques, des cocktails VIP et des rassemblements privés.

Les fondateurs pitchent devant des investisseurs qualifiés, affinent leur produit et développent leur réseau international.

Les investisseurs accèdent à une sélection premium de start-ups et à des analyses de tendances.

Les dirigeants sportifs identifient des technologies transformatrices et nouent des collaborations stratégiques.

Plus de 100 conférenciers interviennent, dont des fondateurs, investisseurs en capital-risque ou encore leaders d’organisations.

Les sessions abordent la performance, la monétisation, l’engagement des supporters, l’analyse de données et la gestion opérationnelle.

Des démonstrations live, panels et tours d’innovation complètent le programme.