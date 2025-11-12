Le supporter monégasque Julien Bouron a réuni au Centre de Performance une collection record de 1 146 maillots de l’AS Monaco, retraçant plus de 70 ans d’histoire du club.

Le Centre de Performance de l’AS Monaco s’est transformé, le temps d’une journée, en véritable musée rouge et blanc. Le supporter Julien Bouron, figure bien connue de la communauté monégasque, y a exposé sa collection unique : 1 146 maillots de l’AS Monaco, un record mondial homologué par un commissaire de justice.

Une diagonale symbolique, formée sur la pelouse, retraçait près de 75 ans d’histoire du club princier, des tuniques de Jean Petit, Delio Onnis ou Manuel Amoros jusqu’à celles de Thierry Henry, Radamel Falcao ou Kylian Mbappé. Certaines pièces rappellent des moments mythiques : le jaune et bleu de Trezeguet contre Manchester United en 1998, le maillot de Giuly lors de l’épopée européenne de 2004, ou celui porté par Lamine Camara lors du centenaire du club en 2024.

La passion se transforme en collection

Originaire de Bourgogne, Julien Bouron raconte que tout a commencé en 2000 : « Je suis tombé amoureux de l’AS Monaco lors d’un Auxerre-Monaco, l’année du titre. » La passion du club s’est ensuite transformée en collection après un premier maillot offert par Lucas Bernardi en 2007. Depuis, le collectionneur écume les ventes, les échanges et les réseaux pour enrichir son trésor.

Certaines pièces sont particulièrement rares, comme un maillot à diagonale inversée par erreur dans les années 1980 ou le tout premier orné d’un sponsor, « Ignis Monaco », datant de 1970-71. D’autres rappellent les matchs amicaux du 19 novembre, jour de la Fête nationale monégasque, face à la Juventus ou au Real Madrid.

Chaque maillot « raconte un bout de l’histoire du club »

Le record du monde de la plus grande collection de maillots d’un même club, jusque-là détenu par un supporter suisse de Liverpool, appartient désormais à Julien Bouron. Une reconnaissance symbolique mais précieuse pour celui qui confie : « Je n’ai pas de maillot préféré. Chacun raconte un bout de l’histoire du club. »

Une partie de sa collection est déjà visible les jours de match au Salon Honneur du Stade Louis-II, mais cette exposition intégrale au centre d’entraînement restera un moment fort pour le club. « Au-delà du record, c’est une formidable manière de revivre l’histoire de l’AS Monaco », a salué Olga Dementeva, directrice générale adjointe du club, qui a accompagné le projet.

