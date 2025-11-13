Réseaux Sociaux

Le CNOSF accélère la féminisation des instances sportives avec le Club des 300

ParMathieu Portogallo
13 novembre 2025
Le CNOSF accélère la féminisation des instances sportives avec le Club des 300 Le CNOSF accélère la féminisation des instances sportives avec le Club des 300

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Auvergne-Rhône-Alpes déploie le programme national Club des 300 à l’échelle régionale. Lancé en 2022 par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), ce dispositif vise à renforcer la présence des femmes dans les instances dirigeantes du sport et à atteindre la parité d’ici 2028.

  • Après deux promotions nationales ayant permis à 54 lauréates d’accéder à des postes électifs, le CNOSF étend le programme aux régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, la commission mixité et féminisation du CROS a lancé un appel à candidatures. Plus de 115 dossiers ont été déposés par des clubs, comités et ligues.
  • La première promotion régionale, composée d’une trentaine de candidates bénévoles ou déjà engagées dans la vie associative, a vu le jour le samedi 8 novembre à la succursale de la Banque de France à Lyon.

Un programme complet 

  • Formations et ateliers thématiques ;
  • Mentorat individualisé ;
  • Intégration dans un réseau national d’entraide et de visibilité ;
  • Opportunités concrètes d’accès à des postes de responsabilité (clubs, comités, ligues, fédérations).

En 2024, la part des femmes dans les instances dirigeantes sportives atteint 49 %, contre 39 % en 2020 (source : CNOSF – CRDLA Sport 2024).

