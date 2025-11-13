Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Auvergne-Rhône-Alpes déploie le programme national Club des 300 à l’échelle régionale. Lancé en 2022 par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), ce dispositif vise à renforcer la présence des femmes dans les instances dirigeantes du sport et à atteindre la parité d’ici 2028.

Après deux promotions nationales ayant permis à 54 lauréates d’accéder à des postes électifs, le CNOSF étend le programme aux régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, la commission mixité et féminisation du CROS a lancé un appel à candidatures. Plus de 115 dossiers ont été déposés par des clubs, comités et ligues.

La première promotion régionale, composée d’une trentaine de candidates bénévoles ou déjà engagées dans la vie associative, a vu le jour le samedi 8 novembre à la succursale de la Banque de France à Lyon.

Un programme complet

Formations et ateliers thématiques ;

Mentorat individualisé ;

Intégration dans un réseau national d’entraide et de visibilité ;

Opportunités concrètes d’accès à des postes de responsabilité (clubs, comités, ligues, fédérations).

En 2024, la part des femmes dans les instances dirigeantes sportives atteint 49 %, contre 39 % en 2020 (source : CNOSF – CRDLA Sport 2024).

A lire également : Arkema renouvelle ses partenariats avec trois athlètes français