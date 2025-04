Achraf Hakimi entre dans le giron Under Armour

Le latéral droit du PSG et de la sélection nationale marocaine, Achraf Hakimi, jouera avec les chaussures Shadow Elite 3 d’Under Armour et portera les derniers produits performance et sportswear de la marque du Maryland en dehors du terrain, tels que les gammes Challenger, Terrace et Unstoppable.

Avec cette signature, Under Armour plante un drapeau à Paris et démontre son intention d’accroître sa présence et sa pertinence sur le marché français, où la marque a connu un grand élan et une croissance significative au cours des 18 derniers mois.

Hakimi rejoint ainsi la liste croissante des jeunes talents européen d’Under Armour. Les signatures de Pedro Porro (Tottenham FC), Sacha Boey (Bayern Munich), Ferran Torres et Marc Casadó (Barcelona FC) ont par exemple toutes eu lieu au cours des 12 derniers mois.