Frank Bignet – qui a déjà occupé la fonction de directeur technique national pour la Fédération Française de Triathlon de 2009 à 2017 et pour la Fédération Française Handisport en 2022 – prendra ses fonctions le 1er mai prochain.

Cet ancien triathlète de haut niveau (champion de France Elite et vainqueur de Coupe du monde) évoluait au sein de l’Agence nationale du sport et du cabinet du ministre en charge des Sports depuis juin 2022.

« C’est avec une immense fierté et une grande responsabilité que je rejoins la FFA (…) Je mesure les enjeux qui sont les nôtres et le niveau d’engagement de toute l’équipe fédérale pour renforcer le potentiel attractif de toutes les disciplines de l’athlétisme. Son accessibilité doit être une opportunité de développement. Sur les Equipes de France, je suis très attaché à une approche durable qui vise à mettre en œuvre des plans d’action adaptés afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles sur les Jeux de 2028, 2032 et 2036. Je me réjouis de collaborer avec l’ensemble des acteurs de notre sport pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’organisation et écrire ensemble les prochaines belles pages de l’athlétisme français. » (Frank Bignet).