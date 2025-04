L’UFC annonce un partenariat pluriannuel avec Meta

Cette collaboration intègre l’ensemble du portefeuille de Meta, notamment Meta AI, Meta Glasses, Meta Quest, Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads

En tant que premier partenaire technologique officiel de l’UFC, Meta collaborera avec l’UFC pour exploiter ses plateformes, services et produits technologiques. Et cela, afin d’immerger les fans dans le contenu UFC comme jamais auparavant. De plus, Meta deviendra le partenaire officiel des lunettes IA de l’UFC et collaborera avec la première organisation mondiale d’arts martiaux mixtes pour utiliser de manière créative et convaincante ces lunettes révolutionnaires lors des événements UFC.

Parallèlement, Meta sera intégré à l’univers UFC grâce à de nombreuses activations lors de tous les pay-per-views et Fight Nights et de nombreuses fonctionnalités mais aussi via des diffusions et des expériences créatives pour les fans. De plus, Threads, la plateforme textuelle de Meta pour les conversations publiques, deviendra partenaire officiel des médias sociaux de l’UFC. Threads proposera ainsi du contenu original exclusif alimentant les conversations autour des moments forts de chaque événement UFC et offrant un espace dédié aux fans pour échanger.

Ils ont dit

« J’ai collaboré avec de nombreux partenaires exceptionnels au fil des ans, qui nous ont aidés à développer ce sport, mais Mark et son équipe chez Meta vont créer des choses qui vont époustoufler les fans de l’UFC », s’est ainsi enthousiasmé, Dana White, président-directeur général de l’UFC.

Un sentiment partagé par Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta : « Meta dispose des plus grands esprits technologiques et va propulser l’engagement des fans à un niveau supérieur. Nous avons déjà commencé à travailler sur des innovations autour d’un nouveau système de classement des combattants, que je partagerai bientôt. Les prochaines années seront une véritable révolution pour les fans de ce sport. »