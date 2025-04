Tata Consultancy Services (TCS), fournisseur mondial de services informatiques, de conseil et de solutions, devient le partenaire officiel IA et Technologie du Schneider Electric Marathon de Paris qui réunit plus de 55 000 participants de plus de 145 nationalités.

Ce partenariat stratégique de trois ans s’appuiera sur l’expertise de TCS en matière d’intelligence artificielle, d’analyse de données et d’innovation numérique pour enrichir l’expérience de course, la rendant plus personnalisée, interactive et accessible pour les coureurs et les spectateurs.

De l’analyse prédictive pour la stratégie de course aux informations personnalisées sur l’entraînement, TCS utilisera l’IA, l’analyse de données et la technologie des jumeaux numériques pour optimiser la logistique, améliorer le suivi des performances et contribuer à la durabilité de l’événement.

TCS est partenaire de 14 événements mondiaux réunissant plus de 600 000 coureurs chaque année

Dans les faits, le Schneider Electric Marathon de Paris vient compléter un vaste portefeuille d’événements mondiaux de courses à pied parrainés par TCS. Celui-ci comprend déjà 5 courses des World Marathon Majors’ à New York, Londres, Chicago, Boston et Sydney, ainsi que les marathons d’Amsterdam, Mumbai, Singapour et Toronto.

Il est important de noter que sur la seule année 2024, les courses soutenues par TCS ont permis de collecter près de 280 millions de dollars pour diverses œuvres caritatives.