Aux côtés des Bleus depuis 1997, Coca-Cola en France renforce son partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF) pour les quatre prochaines années.

Coca-Cola s’appuiera sur ce partenariat pour encourager les fans à soutenir les équipes de France féminine et masculine et pour continuer de soutenir le sport le plus populaire en France et ses 12 000 clubs amateurs.

En ce sens, les équipes de Coca-Cola en France mettront en place des opérations dans les points de ventes des circuits Alimentaire et Hors-Domicile lors de temps forts pour offrir des expériences inédites et exclusives aux consommateurs (billets pour les matchs des équipes de France, accès aux entraînements à Clairefontaine, places en tribune présidentielle…).

Parallèlement, plusieurs marques de The Coca-Cola Company bénéficieront d’une belle exposition, dont Coca-Cola et Powerade (la boisson officielle pour le sport de l’équipe de France). Sachant que Coca-Cola en France renforcera également sa présence dans les stades via un affichage dédié, notamment au Stade de France. Enfin, la collaboration avec la FFF grandira encore sur les plateformes digitales.

