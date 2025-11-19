À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, le Groupe NGE a officiellement signé son partenariat avec le Marathon d’Avignon, en présence de Cécile Helle, maire d’Avignon, Jean Bernadet, président du Groupe NGE, et Bertrand Delhomme, président de Provence Sport Organisation.

L’épreuve se déroulera le 27 septembre 2026. Le parcours traversera le centre historique d’Avignon (Palais des Papes, remparts, Pont Saint-Bénézet) et les zones naturelles environnantes.

L’objectif de 3 500 inscrits (marathon + semi-marathon) et un tracé très roulant (80 m de dénivelé maximum) visent à attirer coureurs amateurs et compétiteurs en quête de performance.

NGE, partenaire stratégique

Fortement implanté en région Provence depuis des décennies et réalisant 5 000 recrutements annuels, le groupe NGE voit dans cet événement une vitrine locale et nationale pour ses métiers du BTP et de l’ingénierie.

Le partenariat s’inscrit dans une logique territoriale et de visibilité employeur, en phase avec un événement sportif qui ambitionne de s’installer durablement dans le calendrier français des grands marathons.

La déclaration

« Être partenaire du premier Marathon d’Avignon est une évidence pour NGE. Notre siège est à quelques kilomètres de la Cité des Papes et nos équipes travaillent régulièrement sur des chantiers de l’agglomération pour construire, régénérer, maintenir des infrastructures essentielles. Les valeurs du sport et celles de NGE résonnent : le dépassement de soi, la solidarité et l’engagement collectif soudent nos équipes dans l’effort et la volonté de réaliser un exploit sportif. Je prendrai personnellement le départ de ce marathon pour faire rayonner les couleurs jaune et bleue de NGE. » (Jean Bernadet, président de NGE)

