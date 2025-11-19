France Travail et la Fédération Française de Rugby (FFR) renforcent leur collaboration avec la signature, aujourd’hui, d’une convention de collaboration structurante pour soutenir l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi grâce au rugby.

La FFR devient ainsi la première fédération sportive française à s’engager auprès de France Travail dans le cadre de l’initiative nationale Les Clubs Sportifs Engagés. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique déjà forte, puisque le rugby compte déjà plus de 1 000 clubs engagés à ce jour dans cette démarche. Le but :

accroître le nombre de clubs sportifs engagés ;

développer les actions d’insertion sociale et professionnelle par le rugby ;

faciliter les coopérations opérationnelles entre les équipes régionales de France Travail et les ligues régionales de rugby ;

valoriser et mesurer l’impact des initiatives menées par les clubs ;

promouvoir l’insertion par le sport auprès des acteurs économiques et institutionnels. Le partenariat prévoit également un accompagnement renforcé autour de la reconversion professionnelle des joueurs, arbitres et entraîneurs, ainsi qu’une collaboration sur le programme « activités physiques au travail » de France Travail. Quelques chiffres

En 2025, les clubs affiliés à la FFR ont organisé avec France Travail :

115 opérations de recrutement “Du Stade Vers l’Emploi” (SVE) ;

29 stages de remobilisation ;

22 actions « aller-vers ».

Et depuis 2022, 279 opérations de recrutement “Du Stade Vers l’Emploi” ont été organisées par France Travail avec la FFR :

Ce programme regroupe des chercheurs d’emploi et des recruteurs, sous couvert d’anonymat, dans des clubs avec des ateliers rugby organisés le matin, avant de participer à des jobs dating l’après-midi.

L’objectif est de favoriser les échanges dans une ambiance conviviale et plus sereine pour les participants.

Ainsi plus de 16 000 chercheurs d’emploi ont retrouvé un emploi ou une formation à la suite de ces opérations.

La déclaration

« Avec ce partenariat, nous franchissons une nouvelle étape dans l’insertion par le sport. Le rugby porte des valeurs d’engagement, de solidarité et de collectif qui rejoignent profondément la mission de France Travail. Nous saluons l’engagement exemplaire de la FFR, aujourd’hui première fédération sportive mobilisée pour l’emploi à nos côtés. » (Thibaut Guilluy, Directeur général de France Travail) :