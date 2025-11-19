Le futur siège social de l’Olympique de Marseille prend forme

En plein centre-ville de Marseille, à deux pas de l’Orange Vélodrome, le nouveau siège social de l’Olympique de Marseille sort progressivement de terre. Ce lundi, le président Pablo Longoria s’est rendu sur le chantier pour constater l’avancement des travaux de ces futurs locaux qui incarneront l’ambition et la modernité du club.

Ce déménagement stratégique s’inscrit au cœur du projet de développement global porté par l’OM. Pour la première fois, l’ensemble des équipes administratives et corporate du club, ainsi que les collaborateurs de MARS360 – la filiale à 100 % de l’OM dédiée au marketing, au développement commercial, à l’événementiel ou encore au merchandising – seront réunis sous un même toit.

Conçu comme un espace résolument moderne, collaboratif et fonctionnel, ce siège vise à fluidifier les échanges, renforcer la synergie entre les services et accompagner la croissance accélérée du club phocéen.

Le Centre Robert Louis-Dreyfus, quant à lui, conserve sa vocation première : rester le sanctuaire exclusif de la performance sportive. Initialement pensé pour accueillir également une partie des équipes administratives à une époque où le club était de taille plus modeste, il pourra désormais se consacrer pleinement à l’entraînement et au développement des joueurs et des staffs techniques.

Avec ce nouveau siège, l’OM franchit ainsi une étape décisive dans sa modernisation et son alignement sur les standards des plus grands clubs européens.