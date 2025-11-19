Nitto prolonge son titre des ATP Finals jusqu’en 2030

L’ATP a officialisé le renouvellement du partenariat titre avec Nitto Denko Corporation pour les Nitto ATP Finals jusqu’en 2030 inclus. L’accord couvre les cinq prochaines éditions de l’événement qui oppose les huit meilleurs joueurs de la saison et confirme que Turin reste la ville hôte jusqu’en 2030.

Le groupe industriel japonais conserve ainsi son rôle de sponsor titre depuis 2017. Depuis le transfert à Turin en 2021, les ATP Finals ont attiré plus d’un million de spectateurs cumulés et génèrent chaque année plus de 100 millions de téléspectateurs à l’échelle planétaire.

Le contrat maintient les activations phares de la marque japonaise : visibilité maximale à l’Inalpi Arena, hospitality VIP et deux projets emblématiques :

Le Torino Green Project, lancé par Nitto en collaboration avec la ville de Turin et la Fédération italienne de tennis, vise la neutralité carbone de l’événement d’ici 2030 via la reforestation locale, l’utilisation d’énergies renouvelables et la compensation des émissions des déplacements.

Parallèlement, Nitto invite chaque année des enfants suivis par l’association U.G.I. (cancer pédiatrique) pour accompagner les joueurs sur le court lors des cérémonies protocolaires.

