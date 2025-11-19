L’Olympique de Marseille a franchit récemment une étape décisive dans sa mutation numérique en dévoilant sa nouvelle application officielle, désormais disponible sur l’App Store et le Google Play Store.
Plus qu’une simple mise à jour, cette refonte traduit une ambition profonde : resserrer le lien entre le club et ses supporters, en continu, partout dans le monde. Entièrement repensée, l’application adopte un design épuré et moderne qui reflète l’exigence imposée à tous les étages par Pablo Longoria, le boss de la formation phocéenne.
Caractéristiques
- L’e-billet intégré nativement, pour entrer au Vélodrome d’un geste fluide, sans friction.
- Un flux riche et immersif : actualités brûlantes, vidéos exclusives, contenus inédits et opérations spéciales conçus pour nourrir la ferveur quotidienne.
- Au centre de cette révolution, le nouveau chatbot OM, fruit d’une collaboration avec Theta Edge Cloud (Theta Network) , qui accompagne chaque supporter avec intelligence.
- Billetterie, boutique officielle, infos pratiques stade, tout est à portée de voix ou de clic.
