L’Olympique de Marseille a franchit récemment une étape décisive dans sa mutation numérique en dévoilant sa nouvelle application officielle, désormais disponible sur l’App Store et le Google Play Store.

Plus qu’une simple mise à jour, cette refonte traduit une ambition profonde : resserrer le lien entre le club et ses supporters, en continu, partout dans le monde. Entièrement repensée, l’application adopte un design épuré et moderne qui reflète l’exigence imposée à tous les étages par Pablo Longoria, le boss de la formation phocéenne.

Caractéristiques

L’e-billet intégré nativement, pour entrer au Vélodrome d’un geste fluide, sans friction.

Un flux riche et immersif : actualités brûlantes, vidéos exclusives, contenus inédits et opérations spéciales conçus pour nourrir la ferveur quotidienne.

Au centre de cette révolution, le nouveau chatbot OM, fruit d’une collaboration avec Theta Edge Cloud (Theta Network) , qui accompagne chaque supporter avec intelligence.

Billetterie, boutique officielle, infos pratiques stade, tout est à portée de voix ou de clic.

