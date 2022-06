adidas dévoile le nouveau maillot domicile de l’Ajax Amsterdam pour la saison 2022-2023

Ce matin, adidas a dévoilé le nouveau maillot domicile de l’Ajax Amsterdam pour la saison 2022-2023.

Pour ce nouveau kit rouge et blanc qui respecte le design traditionnel, la couleur Or s’invite ici et là, notamment sur le col en V et l’extrémité des manches.

Sur la face avant, on retrouve Ziggo comme sponsor maillot principal, avec un logo au contour doré. Pour rappel, l’opérateur de télécommunication est le sponsor maillot du club néerlandais depuis janvier 2015. Sur la manche gauche, le sponsor de l’Ajax sera cette saison encore Curaçao, île des Caraïbes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AFC Ajax (@afcajax)

Au dos des maillots, le nom et le numéro des joueurs sera floqué en Or. A noter que le logo du sponsor GigaNet qui sera en dessous du numéro sera également accompagné d’une touche de doré.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Shopping : Un maillot en vente sur le site de Fanatics au prix de 82€.

Le nouveau maillot de l’équipe féminine sera lui floqué du logo ABN AMRO sur la face avant.