NBA Finals 2022 : Moët & Chandon, Michelob Ultra, Curry Brand…. Les marques visibles lors de la Champagne Shower des Golden State Warriors

Cette nuit, les Golden State Warriors ont remporté les finales NBA 2022 en dominant les Boston Celtics à l’issue du match 6 (103-90). Un épilogue pour la NBA qui célébrait ses 75 ans.

Tradition oblige, les joueurs des Warriors ont célébré ce 4ème titre en 8 ans dans les vestiaires avec une Champagne Shower offrant une large visibilité aux marques.

Champagne Officiel de la NBA, Moët & Chandon semble tirer son épingle du jeu pour les célébrations 2022. Outre la fourniture de bouteilles, la marque était également visible sur certaines lunettes de protection (goggles) avec un énorme logo MOËT sur le devant. Un masque porté notamment par Klay Thompson.

L’autre marque bien visible est Michelob Ultra, bière officielle de la NBA depuis 2020, qui sponsorise la célébration dans les vestiaires avec l’installation d’une panneautique à l’intérieur du « locker room ».

Enfin, on peut citer la marque éponyme de Steph Curry (Curry Brand) qui était bien visible sur certaines lunettes de protection également. Une présence qui a semble-t-il écrasé celle de la lunette spécifique conçue par ESPN.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

« What are they gon say now » -Stephen Curry Celebration Time #NBA75 🏆🍾 pic.twitter.com/Tg5Adi73tz — NBA (@NBA) June 17, 2022

BIG MOOD pic.twitter.com/yvKeRBkrZE — Golden State Warriors (@warriors) June 17, 2022

NBA CHAMPION KLAY THOMPSON pic.twitter.com/0agagaEFFq — Golden State Warriors (@warriors) June 17, 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NBA (@nba)

Big 3️⃣0️⃣ celebrates his 4th NBA Championship 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/8tMqP9itsR — NBA (@NBA) June 17, 2022

« He made the world move »@andre on just how one of a kind Stephen Curry is. pic.twitter.com/V3LBzAkUlq — NBA (@NBA) June 17, 2022

Lors de la conférence de presse d’après-match, la marque de Tequila Lebos dont est actionnaire LeBron James était également bien visible aux côtés de Draymond Green.

« He left no doubt. He carried us. » Draymond had high praise for Stephen Curry after their 4th championship together. pic.twitter.com/I4Bg89rRXA — NBA (@NBA) June 17, 2022

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Otto Porter Jr. NBA CHAMPION pic.twitter.com/0rdmj7XO0l — Golden State Warriors (@warriors) June 17, 2022

Ajoutons que Nike, équipementier de la NBA, était également bien visible sur les t-shirts « NBA Champs » portés par les joueurs des Golden State Warriors. Un t-shirt collector en vente au prix de 35 dollars.