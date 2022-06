Zeturf prolonge avec Infinity Nine Horses jusqu’en 2026

La semaine dernière, l’écurie de course de Tony Parker « Infinity Nine Horses » et Zeturf, opérateur de paris hippiques en ligne, ont officialisé la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2026.

Après une année de collaboration, Zeturf a donc décidé de poursuivre l’aventure avec l’écurie de TP qui s’appuie notamment sur la pouliche Mangoustine.

« Née il y a tout juste un an, Infinity Nine Horse est déjà en train d’écrire une incroyable histoire hippique et la victoire de Mangoustine à l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches en appelle, à n’en pas douter, de nouvelles pour l’équipe ! Nous sommes donc extrêmement fiers que ZEturf accompagne, depuis ses débuts, Tony Parker et de renforcer pour plusieurs années notre partenariat avec une écurie dont l’engagement et la passion s’accordent totalement avec nos valeurs » explique Emmanuel de Rohan Chabot, Président de ZEturf, dans un communiqué.

« Je remercie du fond du coeur Emmanuel de Rohan Chabot pour sa confiance. ZEturf a été présent dès le démarrage de notre projet et a donc décidé de nous renouveler sa confiance jusqu’en 2026. Nous avons des projets ambitieux avec Emmanuel pour les années qui viennent et j’ai hâte que nous puissions les dévoiler » ajoute Tony Parker, Propriétaire d’Infinity Nine Horses.

