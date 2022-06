Rugby – Sponsoring : Alain Afflelou s’associe au TOP 14 et à la PRO D2

En marge des 1/2 finales du TOP 14 qui se disputent ce week-end à Nice, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé la signature d’un partenariat avec Alain Afflelou.

Dans le cadre de ce contrat signé pour trois saisons, soit jusqu’en 2025, l’enseigne devient fournisseur officiel du TOP 14 et partenaire officiel de la PRO D2 dans le secteur de la distribution de produits d’optique et de contactologie.

« ALAIN AFFLELOU, par son maillage et sa présence sur tout le territoire, porte des valeurs de proximité chères au rugby et nous nous réjouissons de bâtir ensemble une histoire commune pour les trois prochaines années. Ce partenariat démontre une fois de plus l’attractivité des championnats du TOP 14 et de la PRO D2, qui font aujourd’hui figure de marques fortes aptes à attirer les partenaires les plus prestigieux » explique René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby, dans un communiqué.

» Depuis 50 ans, le sport a toujours animé ALAIN AFFLELOU. Nous sommes fiers de renouer avec le rugby d’autant plus que nous partageons au sein de notre Groupe des valeurs communes : le dynamisme, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et la convivialité. Cette collaboration sera l’occasion de faire se rencontrer les fans de rugby, nos clients et les opticiens ALAIN AFFLELOU implantés dans toute la France. » ajoute Anthony Afflelou, Directeur Général du Groupe AFFLELOU.

