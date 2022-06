Roland-Garros accueille un match du Paris Basketball (Betclic Elite) le 16 octobre 2022

Aujourd’hui, le Paris Basketball a annoncé l’organisation d’un match de championnat la saison prochaine sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Equipé d’un toit depuis 2020, l’enceinte passera en configuration basketball le dimanche 16 octobre 2022. Un évènement hors tennis de plus pour la Fédération Française de Tennis qui souhaite bien exploiter au maximum cet outil et le site de Roland-Garros de manière générale. Ces dernières années, de nombreux séminaires, défilés de mode, concerts et autres combats de boxe (soirée Tony Yoka) ont ainsi été organisés à Roland. Dans quelques semaines, un évènement mondial de padel prendra également ses quartiers sur le plus beau court de terre-battue.

Pour le Paris Basketball, cette nouvelle délocalisation, annoncé par le journal L’Equipe hier, permet au club de créer l’évènement et de s’affirmer comme une organisation de standing dans le paysage sportif. Un match qui devrait ainsi connaître une attention médiatique plus élevée que la normale, de quoi ravir également la LNB et ses partenaires. En mars dernier, le club avait organisé un match de championnat à l’Accor Arena, pour « un évènement à plus de 100 000 euros tout compris », nous précisait-on.

Au total, le club de Betclic Elite attend plus de 10 000 spectateurs, avec une large offre billetterie qui démarrera à 8 euros place. Pour le grand public et les VIP, les catégories disponibles seront Courtside, Or, Catégorie 1 et Catégorie 2. L’adversaire sera annoncé fin juillet lors de l’annonce du calendrier officiel par la Ligue Nationale de Basket.

Comme nous le precise le club, le prix pour les sièges en bord parquet (courtside) variera de 60€ à 140€.

« Après la boxe, nous sommes ravis d’accueillir un autre sport olympique sur le court Philippe-Chatrier, dans le cadre du plan Stade Roland-Garros à l’année. En tant qu’ancien président de l’ASVEL, amoureux de basket, je me réjouis d’assister à cette rencontre qui verra s’affronter Paris et probablement l’une des meilleures équipes du championnat Betclic Elite. Je suis heureux de pouvoir rassembler 10 000 spectateurs au stade Roland-Garros, autour de ce sport qui m’a tant fait vibrer et de contribuer à son rayonnement. » précise Gilles Moretton, Président de la FFT, dans un communiqué.

« Le Stade Roland-Garros est le porte-drapeau du sport parisien, français et international »

« Nous avons accompli beaucoup de « premières » dans notre jeune histoire, mais l’opportunité de jouer un match sous le toit du Philippe-Chatrier la saison prochaine sera peut-être notre plus grande fierté. Au nom de notre propriétaire principal Eric Schwartz et de toute l’équipe au Paris Basketball, je tiens à remercier Gilles Moretton, Président de la FFT, et son équipe de nous faire confiance pour organiser un événement de première classe digne de leur marque. Le Stade Roland-Garros est le porte-drapeau du sport parisien, français et international. Nous travaillerons sans relâche pour organiser un match et un spectacle à la hauteur de sa réputation. » ajoute David Kahn, Président & Co-fondateur Paris Basketball. Lors de la saison 2022-2023, le club délocalisera deux autres matchs hors de la Halle Carpentier.

Le retour du basket à Roland-Garros

Dans son annonce, le Paris Basketball a rappelé que « ce haut lieu du tennis français a accueilli de nombreuses rencontres de basket, dont la finale du championnat de France en 1947. On y jouait sur le « Central » à même la terre battue. Près de 80 ans plus tard, le Paris Basketball ressuscite le basket sur ce même court.

