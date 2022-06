Les 16 villes hôtes qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde de football 2026 (USA, Canada et Mexique)

Hier, la FIFA a officialisé la liste des 16 villes qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde de football 2026 qui se disputera aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

L’annonce a été faite lors d’un évènement organisé à New York et coproduit par la FIFA, la FOX et Telemundo.

En accueillant des rencontres, les villes et territoires concernés espèrent bien évidemment générer de l’activité économique sur place.

Les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 :

Atlanta

Boston

Dallas

Guadalajara

Houston

Kansas City

Los Angeles/SoFi

Mexico

Miami

Monterrey

New York/New Jersey

Philadelphie

San Francisco Bay Area

Seattle

Toronto

Vancouver

« Nous félicitons les 16 villes hôtes pour leur formidable engagement et leur passion. Cette journée est historique pour les habitants de ces villes et de leurs États, mais aussi pour la FIFA, le Canada, le Mexique et les États-Unis qui offriront le plus grand spectacle sur terre. Nous avons hâte d’organiser avec elles une Coupe du Monde unique qui marquera un tournant dans notre objectif de rendre le football véritablement mondial », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.