Nike, Adidas, Puma, Kappa… Alors que les championnats débutent, quelles marques dominent les pelouses françaises ? Tour d’horizon des équipementiers en Ligue 1 McDonalds et Ligue 2 BKT pour la saison 2025-2026.

La saison 2025-2026 est lancée ! La Ligue 2 a repris ses droits depuis quelques jours, et la Ligue 1 s’apprête à redémarrer ce week-end. L’occasion de s’intéresser à un autre championnat, plus discret, mais tout aussi stratégique : celui des équipementiers.

Qui habille les clubs professionnels français cette saison ? Quelles marques dominent ce marché ultra-concurrentiel ? Entre poids lourds mondiaux, outsiders en progression et acteurs plus confidentiels, le match des maillots est déjà lancé.

À l’échelle globale – Ligue 1 et Ligue 2 confondues -, trois marques se détachent. Adidas domine avec 8 clubs sous contrat dans les deux divisions, suivie de près par Kappa et Puma, toutes deux à 7 clubs. Nike est à l’affût avec 5 clubs, tandis que des acteurs plus modestes comme Macron, Hummel, Joma, Mizuno, Umbro et Kipsta complètent la liste. Ce trio de tête illustre deux tendances : la solidité des marques historiques (Adidas, Puma) et la montée en puissance de Kappa, qui a su capitaliser sur des clubs de Ligue 2 à fort ancrage régional ou historique.

Adidas, Puma et Nike se partagent l’élite

Dans le détail, en Ligue 1, la diversité est de mise. Sur les 18 clubs engagés, Adidas arrive en tête avec 4 clubs : Brest, Lyon, Strasbourg et le promu Paris FC. Puma (Lens, Marseille et Rennes) et Nike (l’ogre marketing PSG, Angers et Toulouse) suivent de près avec 3 clubs chacun. Derrière ce trio, Macron équipe Auxerre et Nantes, tandis que Kappa conserve Metz et Nice. Enfin, des marques plus spécifiques comme Joma (Lorient), New Balance (Lille), Mizuno (Monaco) et Umbro (Le Havre) complètent le paysage.

Ce classement reflète une volonté des grandes marques de rester visibles dans le haut niveau tout en laissant de la place à des équipementiers plus spécialisés ou ambitieux sur des marchés ciblés.

✨️ Adidas chez l’OL, le RC Strasbourg, le Stade Brestois et le Paris FC, Nike à Paris, Toulouse et Angers..! ✍️ Aimez-vous l’équipementier de votre club ? ➡️ Voici la carte des équipementiers de chaque club de Ligue 1 cette saison !#Ligue1 pic.twitter.com/R2ydONVSLD — Météo Foot Maps Infos & Stats (@MeteoFootMaps) July 24, 2025

En Ligue 2, Kappa mène la danse

Juste en dessous, en Ligue 2, Kappa s’impose comme l’équipementier le plus représenté avec 5 clubs : Clermont, Guingamp, Laval, Le Mans et le Red Star. Adidas (4 clubs) et Puma (4 clubs) sont à l’affût tandis que Nike (2), Hummel (2), Joma (1) et Kipsta-Decathlon (1) se partagent les dernières miettes du gâteau.

Là encore, la stratégie de Kappa est claire : miser sur des clubs historiques, souvent très ancrés localement, pour s’assurer une forte visibilité dans un championnat suivi de près par les amateurs de football français.

Une compétition aussi stratégique que sportive

Derrière chaque maillot floqué, ce sont des contrats commerciaux, des enjeux de branding et des opportunités de croissance pour les marques. En 2025‑2026, Adidas reste le leader, mais la concurrence est plus ouverte que jamais. En Ligue 1 comme en Ligue 2, le match des équipementiers est loin d’être terminé.

