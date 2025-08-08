Le football français s’apprête à vivre une véritable révolution pour la saison 2025/2026 avec le lancement de Ligue 1+, la nouvelle plateforme de diffusion du championnat. Dans un contexte tendu et incertain, LFP Media s’apprête à dévoiler sa plateforme Ligue 1 + ce lundi 11 août.

Un contexte historique tendu pour les droits TV Ligue 1

Les droits TV de la Ligue 1 ont traversé une décennie mouvementée. Après l’âge d’or des accords solides avec Canal+, les droits TV de la Ligue 1 ont connu une succession de crises. Le fiasco Mediapro en 2020 a marqué un tournant, plongeant le football français dans une situation financière critique.

Le salut est alors venu du fonds d’investissement CVC Capital Partners, qui a injecté 1,5 milliard d’euros dans la structure commerciale LFP Média, permettant de stabiliser provisoirement l’écosystème du football français.

Pour la période 2024-2029, la LFP attribue finalement les droits à DAZN (8 matchs) et beIN Sports (1 match), pour un total avoisinant 500 millions d’euros par saison. Mais l’expérience tourne court : DAZN, avec seulement 600 000 abonnés, anticipe la rupture de son contrat dès la première année.

Face à ce nouvel échec et à la guerre toujours ouverte avec Canal+, la LFP prend une décision radicale : reprendre le contrôle total de la diffusion en lançant sa propre chaîne, Ligue 1+, et en centralisant production, distribution et commercialisation au sein de LFP Média, avec l’accord des clubs.

Les dates clés de l’évolution des droits TV de la Ligue 1 :

2005-2008 : Canal+ diffuseur exclusif – 600 M€

: Canal+ diffuseur exclusif – 2008-2012 : Canal+ (460 M€) + Orange (208 M€) – 668 M€

: Canal+ (460 M€) + Orange (208 M€) – 2012-2016 : Canal+ (427 M€) + beIN Sports (180 M€) – 607 M€

: Canal+ (427 M€) + beIN Sports (180 M€) – 2016-2020 : Canal+ (540 M€) + beIN Sports (186,5 M€) – 726,5 M€

: Canal+ (540 M€) + beIN Sports (186,5 M€) – 2020-2021 : Mediapro (610 M€), Free en quasi-direct (40 M€) – 650 M€

: Mediapro (610 M€), Free en quasi-direct (40 M€) – 2021-2024 : Amazon (250 M€) + Canal+ (200 M€) + Free (42,5 M€) – 624 M€

: Amazon (250 M€) + Canal+ (200 M€) + Free (42,5 M€) – 2024-2025 : DAZN (400 M€) + beIN Sports (80 +20M€) – 500 M€



Construire en un temps record une plateforme de streaming (OTT/TV) pour la Ligue 1

Lancé dans l’urgence après la rupture anticipée du contrat avec DAZN, le projet Ligue 1+ devait voir le jour en un temps record. Pour mener cette mission, la LFP a recruté Nicolas de Tavernost, ex-président du directoire de M6, reconnu pour son expérience dans les médias et son sens stratégique.

Pour la partie technique et opérationnelle, LFP Média s’est entourée d’Endeavor Streaming, acteur international spécialisé dans la conception et la gestion de plateformes OTT sportives. L’entreprise américaine, spécialiste mondiale des solutions de streaming, a déjà accompagné la NBA, la WWE ou encore la FIFA.

« Nous proposerons une offre promotionnelle de 3 mois à 9,99 € dès le début de la saison puis 14.99€/mois avec engagement. Disponible jusqu’au 31 août. » Nicolas de Tavernost

Ligue 1+ : une innovation majeure pour regarder la Ligue 1

Nouvelle plateforme du football français, Ligue 1+ ouvrira ses portes le 15 août pour la reprise du championnat, avec des abonnements disponibles dès le 11 août. Pensée comme la maison digitale de la Ligue 1 McDonald’s, elle a été conçue pour offrir une expérience immersive et innovante, soutenue par l’ensemble des clubs.

Le direct au cœur de l’offre

La promesse est claire : 100 % des matchs. Chaque journée, les abonnés auront accès à 8 rencontres en direct et en exclusivité, le neuvième match (samedi 17h ou 21h) étant proposé en direct sur beIN Sports et en différé dès minuit sur la plateforme. Au programme : les 10 plus belles affiches de la saison (OL–OM, OM–PSG…), un multiplex chaque week-end, le Trophée des Champions et les barrages.

Une production éditoriale signée Mediawan

Avec un budget de 62 millions d’euros, la production éditoriale a été confiée à Mediawan. La ligne éditoriale mise sur l’immersion : accès inédit aux coulisses, caméras dans les vestiaires, sonorisation des échauffements, interviews des joueurs remplacés… Côté formats, trois magazines rythmeront chaque journée :

Kick-off (vendredi, 19h45 – Thibault Le Rol)

(vendredi, 19h45 – Thibault Le Rol) 90+1 (samedi, 23h – Marina Lorenzo)

(samedi, 23h – Marina Lorenzo) Le Club (dimanche, 19h15 – Thibault Le Rol)

À cela s’ajoutent replays, résumés, interviews et séries exclusives (immersion au Paris FC, dernière saison de Dante…).

Un casting éditorial XXL

Consultants: Benoît Cheyrou, Adil Rami, Johan Djourou, Charlotte Lorgeré, Pierre Bouby…

Présentateurs : Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle, Félix Rouah…

Commentateurs : Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah, Sébastien Dupuis…

Intervieweurs terrain : Guillaume Hoarau, Souleymane Diawara…



« D’autres noms seront prochainement dévoilés ; nous pouvons déjà vous annoncer que Rémi Vercoutte rejoindra également l’équipe le dimanche. » Jérôme Cazadieu

Une offre tarifaire grand public

Offre de lancement : un abonnement à 9,99 € par mois (sur 3 mois) jusqu’au 31 août

14,99 €/mois avec engagement (12 mois, 2 écrans simultanés)

avec engagement (12 mois, 2 écrans simultanés) 19,99 €/mois sans engagement

sans engagement 14,99 €/mois offre mobile (1 écran non TV)

offre mobile (1 écran non TV) 9,99 €/mois pour les moins de 26 ans (sans engagement, lancement prochainement)

Une distribution maximale

La plateforme mise sur l’hyperdistribution : disponible sur TV, mobile, tablette et ordinateur, elle sera accessible via Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free, sur DAZN, les TV connectées Samsung, et Amazon devrait être annoncé très prochainement comme nouveau point de diffusion.

Le grand absent reste Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, qui ne proposera pas la chaîne dans son offre d’abonnement.

« Nous diffuserons en streaming, sur notre compte YouTube et notre chaîne Twitch, l’avant-match — par exemple pour Marseille-Rennes — dès 19h15, afin de toucher le plus grand nombre de fans. » Jérôme Cazadieu

Quel plan de communication et quelle stratégie marketing pour atteindre l’objectif d’1 million d’abonnés ?

Pour atteindre son objectif ambitieux d’1 million d’abonnés dès la première saison, LFP Média met en place un dispositif de lancement assez conséquent.

Le plan de communication s’appuie sur plusieurs leviers majeurs :

Hyperdistribution par les FAI avec une mise en avant commerciale et technique sur les interfaces TV d’Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free.

avec une mise en avant commerciale et technique sur les interfaces TV d’Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. Partenariat avec les clubs de Ligue 1 : chaque club relaie les annonces, teasers et offres sur ses canaux officiels pour toucher directement sa communauté de fans.

: chaque club relaie les annonces, teasers et offres sur ses canaux officiels pour toucher directement sa communauté de fans. Lancement en grande pompe avec un teaser vidéo diffusé massivement à la télévision, radio, presse, en ligne et sur les réseaux sociaux.

avec un teaser vidéo diffusé massivement à la télévision, radio, presse, en ligne et sur les réseaux sociaux. Offre de lancement : un abonnement à 9,99 € par mois (sur 3 mois) jusqu’au 31 août, pour inciter à l’inscription rapide.

Publicis Sport pilote la conception et la production des assets créatifs, en collaboration avec Prodigious Paris pour la réalisation, tandis que Starcom France orchestre la stratégie média. L’identité visuelle du logo Ligue 1 + est signée Leroy Tremblot, se veut moderne et épurée.

Amaury Média assure la commercialisation des espaces publicitaires, intégrant les annonceurs et marques partenaires au cœur des contenus.

À noter que Canal+ et beIN Sports ont refusé de diffuser sur leurs supports les assets promotionnels de Ligue 1+. Ce choix illustre la tension persistante entre la LFP et les diffuseurs traditionnels.

Quel modèle économique pour la Ligue 1 et les clubs avec cette nouvelle plateforme ?

Avec Ligue 1+, la LFP change de paradigme : elle ne se contente plus de négocier des droits TV, elle devient elle-même diffuseur, producteur et régie publicitaire. Les revenus générés par la plateforme : abonnements et publicité, seront centralisés par LFP Média, avant d’être redistribués aux clubs.

Ce modèle vise à sécuriser les flux financiers et à réduire la dépendance vis-à-vis de diffuseurs tiers, tout en créant un lien direct avec les clubs et supporters.

Un modèle viable pour le football français ?

Le succès de Ligue 1+ dépendra de sa capacité à atteindre rapidement une masse critique d’abonnés, estimée autour de 2 à 2,5 millions sur le moyen terme pour garantir la rentabilité. L’objectif affiché d’1 million d’abonnés représenterait environ 180 millions d’euros encaissés par LFP Média sur une saison, hors recettes publicitaires.

Si cette barre est franchie dès la première année, la LFP prouvera qu’un modèle 100 % intégré peut fonctionner en France. En revanche, un démarrage en deçà des attentes pourrait fragiliser l’équilibre économique du football professionnel, encore marqué par les précédents échecs de Mediapro et DAZN.

Si le pari est réussi, c’est un changement profond du rapport de force historique sur les droits TV. Dans le cas contraire, les clubs devront trouver rapidement d’autres relais de croissance pour compenser le manque à gagner.