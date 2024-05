On vous fait visiter la nouvelle boutique adidas des Champs-Elysées, la plus grande d’Europe

La marque allemande adidas a ouvert un nouveau magasin de 2 800m2 sur 3 niveaux avenue des Champs-Élysées et en fait sa « Home of Sport ».

À l’approche d’un été chargé en événements sportifs avec notamment les JO de Paris 2024, adidas a décidé de se mettre à jour.

Au 88 avenue des Champs-Élysées, la marque aux trois bandes mélange sport et lifestyle dans un lieu lumineux et où la finition de la décoration donne volontairement un effet d’entrepôt. Ce magasin est donc le plus grand de la marque en Europe. Chaque étage est dédié à un sport ou activité.

@sportbuzzbusiness On vous fait visiter ! adidas ouvre son plus grand magasin d’Europe à Paris ! Situé au 88 avenue des Champs-Élysées, ce shop de 2800m2 est ouvert tous les jours à partir d’aujourd’hui de 10h à 22h. Le rez-de-chaussée est dédié au football, le 1er étage au lifestyle et le sous-sol au sportswear et à tous les autres sports. La marque allemande affiche d’ailleurs les chaussures que porteront ses athlètes durant les Jeux Olympiques ainsi que les tenues d’athlétisme et de handball des Bleus. Les particularités du magasin : des statues en taille réelle des ambassadeurs adidas (Jude Bellingham, Lionel Messi, Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Sasha Zhoya, Nikola Karabatić, Noah Lyles), des placards de maillots où on choisit sa taille, un Run Lab pour tester une paire de running ou encore un atelier de custom de chaussures. #adidas #adidasparis #adidasstore #olympics #euro #football #sportswear #lifestyle #retail #distribution #champselysees ♬ son original – Sport Buzz Business

Au rez-de-chaussée, la marque rend hommage au football et met en avant les sélections européennes à l’approche de l’UEFA Euro 2024. Maillots, ballons, survêtements et crampons seront donc exposés à ce niveau.

Un mur de maillot du monde entier, ou l’on trouve les tuniques du Real Madrid, de l’Inter Miami (MLS), de la Jamaïque, de l’Algérie, de la Colombie ou encore d’Arsenal, est installé comme un placard. Le client choisit donc un maillot, ouvre le casier et choisit sa taille. Une expérience cliente plutôt inédite qui est aussi l’objectif d’adidas avec ce nouveau point de vente.

Du foot au lifestyle

Des statues en taille réelle de Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Leo Messi et Jude Bellingham sont également visibles dans le nouveau flagship d’adidas.

L’international anglais est d’ailleurs largement exposé dans le magasin, « c’est le meilleur joueur du monde » explique-t-on. Un joueur qui est également mis en avant dans la dernière publicité de la marque.

Notons que la statue de Jules Koundé est habillée avec style et abore une veste en cuir avec les motifs du ballon de l’Euro 2024. Lors de notre visite, la marque n’avait pas osé surfer sur l’actualité du joueur cette semaine en chaussant le mannequin de talons.

Le 1er étage est réservé à la partie lifestyle de la marque où le client pourra trouver toute sorte de samba, gazelle ou autres survêtements. À ce niveau, on retrouve une majorité de produit de la gamme « originals ». Une partie de l’immense pièce vend également les produits Y-3.

Enfin, au sous sol, on retrouve tous les autres sports. On y voit les tenues d’athlétisme et de handball des Bleus, mais aussi les chaussures que porteront ses différents athlètes pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et quand on dit chaussures, on parle aussi de handball, volley et boxe, des modèles qu’on ne trouve généralement pas dans un magasin d’une marque comme adidas.

Place aux sports

Des statues de Sasha Zhoya, Noah Lyles et Nikola Karabatic sont également visibles à ce niveau ou les produits sportswear sont mis en avant.

Un atelier de personnalisation de chaussures avec 7 artistes présents tous les jours pour peindre, graver, ajouter des patches pour rendre sa paire unique. Chez adidas, on appuie sur la volonté de sur-mesure pour le client, qui repartira avec son produit personnalisé le jour même.

Dans la même idée que les placards de maillots, le client peut sélectionner un hoodie ou un t-shirt à sa taille dans un tiroir. Toujours au -1, adidas a installé un « Run Lab » qui permettra, à travers l’application running de la marque, de réserver une séance pour tester les produits running.

Un flagship qui a notamment reçu la promotion d’un certain Zinédine Zidane, fidèle ambassadeur d’adidas. Dans la vidéo ci-sessous, la marque aux trois bandes n’hésite pas à placer Zizou sur le toit de l’Arc de Triomphe.

