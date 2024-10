Jude Bellingham dispose désormais d’une collection à son nome comprenant crampon, vêtements et baskets chez adidas.

Dans le foot, c’est un luxe réservé aux meilleurs joueurs du monde, mais surtout à ceux dont le pouvoir marketing est surpuissant et Jude Bellingham en fait partie. Le milieu anglais du Real Madrid jouera avec sa propre paire de crampons, avec son logo dessus et renforce encore un peu plus son statut de tête d’affiche chez son équipementier adidas.

Baptisés « Belligold » les crampons sont des Predator classique dont les couleurs noir et or, et le logo JB de l’anglais, en font un modèle unique.

La paire sera prochainement vendue au prix de 290€ et une version moins « sophistiquée » sera également accessible pour 110€. Le joueur les portera pour la première fois face au Celta Vigo ce samedi.

Les vêtements de la collection sont des classiques de la marque revisités de manière à rendre hommage à Bellingham en y ajoutant son logo ou en reprenant les couleurs de la Predator. Sweat-shirt, jogging, t-shirt, maillot inspiré des 80’s et 90’s ou encore une paire de Gazelle… Si tous les produits ne sont pas encore affichés sur le site, une partie de la collection est dès à présent disponible à des prix varient entre 30€ et 70€.

À lire aussi