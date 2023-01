Mercato 2023 – Jude Bellingham (Borussia Dortmund) domine le classement des joueurs à la plus grosse valeur marchande (CIES)

Selon l’Observatoire du football CIES, Jude Bellingham aurait la plus grande valeur marchande actuelle en cette période de mercato hivernal de janvier 2023.

208 millions d’euros. Non, ce n’est pas le salaire de Cristiano Ronaldo à Al Nassr mais bien la valeur marchande estimée du milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Le CIES a dressé un tableau des joueurs les plus « chers » du monde. Bellingham, qui affole le mercato hivernal et qui suscite l’intérêt de tous les grands clubs européens devance son compatriote Phil Phoden estimé lui à 200 millions.

Pour établir ce classement et ainsi donner une estimation de la valeur des joueurs, l’Observatoire du football CIES a pris plusieurs éléments en compte. Le niveau du joueur évidemment, mais également son âge, sa situation dans son club et la durée de son contrat. C’est probablement pour cette raison qu’un joueur comme Erling Haaland n’apparaît qu’en cinquième position. Lui qui n’a pas participé à la Coupe du Monde, sa valeur marchande est susceptible d’augmenter dans les prochains mois et pourrait ainsi dépasser certains joueurs devant lui.

Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en 2024, occupe lui la troisième place du classement à égalité avec Vinicius Jr, tous deux estimés à 190 millions d’euros. La dernière Coupe du Monde a forcément eu un impact sur la valeur des joueurs présents dans le classement. Par exemple, le défenseur croate Joško Gvardiol est neuvième avec une valeur de 125 millions. Enzo Fernandes, récent champion du monde, est le joueur évoluant en dehors des cinq grands championnats européens avec la cote la plus haute. L’argentin est valorisé à 80 millions d’euros.

