Adobe nouveau partenaire du Real Madrid pour « révolutionner l’expérience dans les stades et à domicile »

Aujourd’hui, le Real Madrid et Adobe ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat qui s’annonce très complet sur le papier.

En devenant sponsor du club espagnol, Adobe annonce « vouloir transformer l’un des clubs de football les plus prestigieux du monde en une marque de divertissement et de lifestyle inégalable ».

Dans le cadre de ce rapprochement, le Real Madrid pourra notamment profiter des nombreuses fonctionnalités offertes par Adobe Experience Cloud pour engager sa communauté de fans à travers le monde en leur proposant de nombreuses expériences immersives de divertissement sportif, physique et en ligne.

« L’expérience de nos supporters est primordiale. C’est donc en toute logique que notre choix s’est porté sur Adobe, leader en matière d’expérience client. La nouvelle génération de supporters est composée de créateurs dans l’âme et l’ADN créatif d’Adobe nous permet de concrétiser notre vision : celle d’une communauté globale encline à interagir avec notre écosystème d’e-commerce étendu » précise Michael Sutherland, Chief Transformation Officer du Real Madrid, dans un communiqué. « Adobe nous aide à trouver l’équilibre entre données et confidentialité, afin de nous permettre de mieux connaître nos fans, de renforcer leur confiance et ainsi de leur adresser les produits et services qu’ils désirent. »

Dans son communiqué, Adobe annonce vouloir « révolutionner l’expérience dans les stades et à domicile » en permettant au club d’optimiser l’acquisition de clients et l’engagement des supporters grâce à une approche axée sur l’expérience et pilotée par la donnée. Le club devrait notamment proposer grâce au digital une expérience virtuelle au stade Santiago Bernabeu. Autre exemple, le Real Madrid pourrait à l’avenir être capable de diffuser des publicités contextuelles en temps réel en fonction de la localisation des supporters (transport en commun, bar…).

Un apport technologique d’Adobe qui pourrait également profiter au club dans sa volonté de rapprocher ses sponsors de ses fans. « Avec Adobe Experience Cloud, le Real Madrid contribue à mettre en relation les supporters et les sponsors. Avec le consentement des fans, les marques partenaires peuvent utiliser des profils segmentés fournis par le Real Madrid pour entrer en contact avec les clients de manière plus directe et plus personnelle. Par exemple, par le biais d’offres personnalisées et de publicités contextuelles qui s’intègrent parfaitement à l’expérience des supporters du Real Madrid. Les partenaires peuvent notamment cibler un segment de fans avec des produits relatifs à un joueur en particulier » ajoute le communiqué.

Il y a quelques jours, le Real Madrid a partagé une vidéo 3D du futur rendu du stade Santiago Bernabeu après rénovations et l’installation notamment d’un système de retrait et de stockage de la pelouse. Un stade qui deviendra véritablement « multifonctionnel » capable d’accueillir de nombreux événements comme des concerts, des matchs de basket-ball, de football américain ou encore de tennis.