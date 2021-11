Le DJ Martin Solveig signe un partenariat de 5 ans avec l’ESTAC Troyes

La semaine dernière, l’ESTAC a annoncé le début d’une collaboration de long terme (5 saisons) avec le DJ français Martin Solveig.

Racheté il y a un an par City Football Group (Manchester City, New York City FC,…), le club troyen actuel pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats semble vouloir soigner l’expérience stade dans les mois et années à venir. En s’associant à Martin Solveig, le club s’offre une version revisitée du titre « All Stars » qui deviendra l’hymne officiel utilisé pour l’entrée des joueurs à partir du dimanche 21 septembre.

A cette date et à l’occasion de la réception de l’ASSE (15H), le stade de l’Aube accueillera Martin Solveig qui mixera pendant une vingtaine de minutes en avant match.

« L’ESTAC compte bien se faire connaître au-delà de ses frontières habituelles »

« Si l’innovation est un élément clé de l’ADN de l’ESTAC, il s’agit ici de trouver les synergies entre acteurs de l’Entertainment, afin de faire découvrir la destination « Troyes » et le club troyen. L’ESTAC compte bien se faire connaître au-delà de ses frontières habituelles, comme une destination culturelle à part entière » précise le club dans un communiqué. « Cette initiative doit également rayonner sur le football français, en pleine mutation, qui développe continuellement son attractivité auprès du grand public. La valorisation du « expérience » ESTAC et par extension du « produit » Ligue 1 Uber Eats est un enjeu majeur, qui doit permettre à l’ensemble du football professionnel de s’assurer une économie pérenne ».

« Nous souhaitons que le stade soit un lieu festif et familial 360° »

« Au-delà de l’évènement, la combinaison entre le sport, la musique et la culture est l’un de nos leitmotive ; créer de nouvelles expériences pour fidéliser nos supporters et attirer de nouveaux fans au stade. Le Stade de l’Aube est un espace de célébration pour tous, il fera vraisemblablement le plein et c’est un signal fort et une vitrine pour la promotion de la Ligue 1 Uber Eats, et ce notamment auprès de ses diffuseurs » ajoute Aymeric Magne, Président Exécutif et Directeur Général de l’ESTAC. Amazon Prime Video, l’un des deux diffuseurs de la Ligue 1, connait déjà bien le DJ pour l’avoir mis en scène dans le cadre d’une vaste campagne promotionnelle autour de Roland-Garros au printemps dernier.

« Nous souhaitons que le stade soit un lieu festif et familial 360°, en offrant un beau spectacle de football, mais aussi une expérience globale pour chaque membre de la famille y trouve de la joie et passe un excellent moment en notre compagnie tout au long de la saison. » ajoute le DG du club troyen.

« En tant qu’artiste et fan de sport et de football, je suis très fier de participer à cet évènement ! Cette collaboration avec l’ESTAC résonnera très fort dans le Stade de l’Aube pour plusieurs années et, à n’en pas douter, donnera des idées aux scènes footballistiques, artistiques et événementielles ! L’ESTAC est un club à dimension humaine et la proposition de cette collaboration a tout de suite trouvé écho chez moi. Je suis impatient de découvrir Troyes, l’atmosphère du Stade l’Aube et de participer à cette grande fête ! » ajoute Martin Solveig.

Reste à savoir si cette association sport et musique façon « sportainment » ravira les plus fidèles supporters de l’ESTAC. Par le passé, d’autres DJ se sont associés à des organisations sportives. Pour l’Euro 2016, l’UEFA avait ainsi fait appel à David Guetta pour signer l’hymne de la compétition. En 2013, le DJ de C2C avait réalisé un morceau spécial pour l’entrée des joueurs du tournoi de tennis de Bercy.

Reste à savoir si Martin Solveig viendra célébrer les victoires de l’ESTAC dans le vestiaire des joueurs comme le fait Noel Gallagher avec Manchester City…