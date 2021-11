Rugby – Le Stade Niçois ouvre 10% de son capital au grand public

Depuis lundi, le club de rugby du Stade Niçois évoluant en 3ème division a ouvert son capital au grand public. Dans le détail, 10% sont proposés aux amoureux du club qui vise une accession en Pro D2.

« Vous avez toujours rêvé de participer au développement d’un futur grand club de rugby professionnel, au sein duquel la transmission des savoir-faire, la formation de jeunes joueurs, et les valeurs de solidarité, de convivialité et de performance prévalent ? » précise le club en guise de présentation de cette opération. « Particulier ou chef d’entreprise, c’est désormais possible avec le Stade Niçois qui ouvre 10 % de son capital au grand public à compter du 8 novembre. »

« Les 10% représentent 500 000 euros sur un budget total de 5 millions d’euros »

Pour accompagner et promouvoir cette recherche de financement (comm visuelle, contenus, relations presse,…), le club travaille notamment avec l’agence Comback. « Les 10% représentent 500 000 euros sur un budget total de 5 millions d’euros » nous précise Marjorie Aubert, Directrice Pôle Territorial de Comback.

Une opération menée sur la plateforme de financement participatif Tudigo qui permet d’engager un peu plus la communauté du club. La mise minimum de départ pour l’investisseur est de 500 euros. En face, le club propose différentes contreparties comme l’affichage de votre nom sur le « mur des actionnaires », des abonnements et autres cadeaux aux couleurs du club.

« Ecrire les nouveaux chapitres de la belle histoire du rugby niçois avec le grand public »

Le stade Niçois est une Société par Actions Simplifiée (SAS) détenue par 6 actionnaires, tous niçois : Pierre Ippolito, Laurent Villa, Franck Cannata, Laurent Bourrelly, Yann Delieuvain et Axel Graverol. Les principaux partenaires du club sont la ville de Nice, Allianz, NGE (Nouvelle génération électrique), Be Almerys ou encore la Caisse d’Epargne.

« Nous souhaitons écrire les nouveaux chapitres de la belle histoire du rugby niçois avec le grand public. Notre ambition pour le Club est immense et nous misons sur des projets structurants, dont la labellisation de notre centre de formation en 2022 ou bien encore la création d’une nouvelle tribune » précise Régis Bauché, Directeur général du Stade Niçois, dans un communiqué. » Amoureux du ballon ovale et passionnés du territoire azuréen seront les acteurs engagés pour la transformation d’un club prêt à rejoindre l’Elite française ».