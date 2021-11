Droits TV – Canal+ officialise l’arrivée du World Padel Tour jusqu’en 2026

En fin de semaine dernière, CANAL+ a officialisé la signature d’un accord de diffusion du World Padel Tour jusqu’en 2026.

Dans le détail, Canal+ diffusera les 5 prochaines saisons (2022-2026). Une diffusion qui débutera dès le mois de décembre avec le « Madrid Masters Final » (16-19 décembre). Le communiqué précise que cette acquisition du Groupe Canal+ concerne la quasi-totalité de ses territoires dans le monde (62), regroupant plus de 22 millions d’abonnés.

« Nous offrirons au World Padel Tour une couverture de qualité, avec des lives largement enrichis par le travail de nos équipes éditoriales »

« L’arrivée sur nos chaînes d’un sport en plein développement tel que le Padel est une superbe nouvelle. CANAL+ a toujours été précurseur de tendance en matière de retransmissions sportives, et nous sommes une nouvelle fois présents pour proposer les sports de demain à nos abonnés » précise Thierry Cheleman, directeur des sports de CANAL+, dans le communiqué. « Comme pour les autres sports nous offrirons au World Padel Tour une couverture de qualité, avec des lives largement enrichis par le travail de nos équipes éditoriales.

« Cette nouvelle alliance entre CANAL+ et World Padel Tour est une double satisfaction pour nous. Tout d’abord nous sommes ravis d’être associés à l’une des plus grandes sociétés audiovisuelles du monde. Deuxièmement, CANAL+ c’est un opérateur qui vient couvrir un marché sur lequel le padel a encore une marge de croissance considérable. Nous sommes convaincus que CANAL+ contribuera à faire un saut qualitatif à notre compétition et à sa diffusion mondiale. » ajoute Mario Hernando, Directeur Général de World Padel Tour.

Ancien joueur de tennis, le Français Benjamin Tison a changé de sport et décroché le titre de champion de France de padel 🔝 Pour progresser, il s'est installé au pays du padel, l'Espagne 🇪🇸 Le Padel arrive sur @canalplus le 16 décembre avec le Masters Final de Madrid 🗓️ pic.twitter.com/JW32N0BUIq — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) November 6, 2021

Pour rappel, le circuit du World Padel Tour est notamment diffusé sur YouTube. Une chaîne qui compte quelques 578 000 abonnés.