Le All Star Game LNB accueille Gorillas comme « Presenting Sponsor »

La semaine dernière, l’agence Sport Plus Conseil, organisateur du All Star Game de la Ligue Nationale de Basket (LNB), a officialisé la signature d’un contrat de « Presenting sponsor » avec Gorillas.

Dans le cadre de ce contrat signé pour deux éditions (2021 et 2022), le rendez-vous spectacle de la LNB organisé en décembre à l’Accor Arena est rebaptisé « All Star Game by Gorillas ». L’édition 2021 se déroulera le mercredi 29 décembre.

En s’associant à cet évènement, l’application de commande et livraison de courses « en un temps record » compte bien renforcer sa notoriété auprès des fans de basket. Reste à savoir quelles seront les principales activations marketing menées par la société autour de ce partenariat afin de faire connaitre son activité.

Partenaire également du « shoot à 100 000€ »

Outre la visibilité associée au nom de l’évènement, Gorillas sera également le partenaire du « skills Challenge » et du « shoot à 100 000€ », évènement dans l’évènement qui pourrait bien faire du bruit en cas de réussite comme en 2013. « Le paiement n’intervient que si le shoot est réussi, cela rentre dans le budget de l’organisation, nous avons d’ailleurs une assurance sur ce point. » nous rappelle Frédéric Tharaud, Brand Manager chez Sport Plus Conseil. « Le candidat est choisi au hasard dans les tribunes à l’issue d’une mise en scène avec les lumières de la salle qui éclairent un seul siège ».

Pour signer ce contrat, Gorillas a été accompagné par l’agence Seven. Pour rappel, l’application a également noué un partenariat cette saison avec le Paris Basketball qui évolue en Betclic Elite.