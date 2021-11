Activation – Une caméra cachée entre réel et virtuel avec l’Aviron Bayonnais au centre commercial BAB2

La semaine dernière, l’Aviron Bayonnais (Pro D2) a piégé des clients du centre commercial BAB2 dans une caméra cachée, une valeur sûre de la communication.

Pour promouvoir un dispositif de réalité virtuelle éphémère mettant en avant le territoire basque, le centre commercial et le club de rugby ont organisé une expérience mêlant réel et virtuel.

Dans une box de 40m2, quelques passants ont pu tester la vidéo immersive 360° proposée avec un casque de réalité virtuelle. Au moment d’enlever le casque, les participants se sont retrouvés nez à nez avec 8 joueurs de l’Aviron Bayonnais.

Un projet conçu et réalisé par Mayoko, agence de communication au Pays Basque, pour activer et dynamiser le partenariat entre le club Aviron Bayonnais Rugby Pro et le centre commercial BAB2, sponsor visible au dos du short.

« Cette collaboration avec notre Partenaire historique BAB2 est symbolique pour nous. Le rugby est un des sports vitrine de notre territoire. Il fait partie de la culture du Pays Basque et génère tant d’émotions que nous voulions lui rendre hommage à travers une expérience unique en son genre et innovante. » précise Philippe Tayeb, Président de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro, dans un communiqué.

Une activation qui vous rappellera celle menée par la NHL en 2017. Des fans de hockey avaient été plongés dans une expérience VR à l’aide de casques avant de découvrir « en vrai » la Coupe Stanley devant leurs yeux !

Concernant l’activation du centre commercial du Pays Basque, le dispositif VR sera accessible du 10 au 17 novembre sur place (ou ci-dessous avec la vidéo 360°) avec une fin de film modifiée.

« Ce projet réalisé avec notre Partenaire l’Aviron Bayonnais nous permet d’être en phase avec notre clientèle afin de créer des souvenirs et émotions inoubliables qui vont au-delà du simple moment shopping » ajoute Melina Cherakrak, Directrice de BAB2. « Aussi, nous sommes fiers de participer à la promotion de notre si beau territoire, de sa culture rugbystique tout en développant un projet innovant et expérientiel unique »