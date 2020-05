Agence – Lagardère Sports and Entertainment va changer de nom dans les jours à venir

Aujourd’hui, Lagardère Sports and Entertainment a annoncé la mise en place d’une nouvelle organisation. Une restructuration qui fait suite à la cession récente de Lagardère Sports à H.I.G. Capital. D’ici la fin du mois de mai, l’agence de marketing sportif dévoilera son nouveau nom.

« L’agence internationale de marketing sportif recentre son organisation autour de deux pôles – le premier dédié aux marchés domestiques et le second dédié au développement et à la croissance de ses activités – collectivement dirigés par une équipe internationale. Un nouveau Comité Exécutif de quatre membres se chargera de piloter l’agence et cette nouvelle organisation » précise le communiqué. « A compter de ce jour et à l’aune de cette organisation simplifiée, une équipe internationale aura la charge de superviser et accompagner le business de l’agence. »