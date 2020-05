Naomi Osaka entre dans l’histoire du sport business féminin avec un nouveau record de gains sur 1 an

A 22 ans, Naomi Osaka écrit une nouvelle page de l’histoire du sport business féminin. Avec 37,4 millions de dollars de revenus estimés ces 12 derniers mois par le magazine Forbes, la joueuse de tennis japonaise établit un nouveau record.

A quelques jours de publier son traditionnel classement 2020 des sportifs les mieux rémunérés sur une année, Forbes annonce que Naomi Osaka est la sportive qui a empoché le plus lors de l’année écoulée (1er juin 2019-31 mai 2020).

Avec 37,4M$, Naomi Osaka succède à Serena Williams qui a dominé le classement lors des 4 dernières années. En valeur, Osaka dépasse le précédent record de gains pour une femme qui était jusque là détenue par Maria Sharapova avec 29,7M$ en 2014-2015.

Pour son classement, le magazine américain prend en compte uniquement les salaires / prize money ainsi que les revenus sponsoring des athlètes.

Les sponsors de Naomi Osaka

Représentée par l’agence IMG, Naomi Osaka a vu son nombre de partenariats exploser depuis sa victoire mémorable à l’US Open 2018. Aujourd’hui, la joueuse japonaise est l’une des sportives les plus bankable, revendiquant 1,1 million d’abonnés sur Instagram.

Sous contrat avec Yonex pour les raquettes, la joueuse est passé d’adidas à Nike en 2019 pour le textile et chaussures. Selon Forbes, le contrat avec la marque au swoosh aurait rapporté plus de 10M$ à la joueuse l’année dernière. Chose rare chez Nike, la joueuse japonaise peut afficher quelques uns de ses sponsors sur ses tenues et visière (All Nippon Airways, Nissen et Mastercard). Jusque là, seule Li Na avait eu ce « privilège ».

En 2019, Osaka a également signé des contrats avec Muzik, BodyArmor et Hyperice. Ces autres sponsors actuels sont Citizen, Nissan, P&G, Shiseido, barminerals, Morinaga ou encore Melco.

https://www.instagram.com/p/B091J49J4d9/