Hummel nouvel équipementier d’Everton pour un contrat record

Mercredi, le club de Premier League d’Everton a officialisé la signature d’un nouveau contrat équipementier record avec Hummel.

D’une durée de 3 saisons, le contrat de partenariat débutera dès la saison 2020-2021 et rapportera au club quelques 9 millions de livres chaque année selon The Guardian, soit 10M€ environ.

Depuis 2014, l’équipementier du club était Umbro. Un contrat renouvelé il y a un an selon le média anglais et qui a donc été rompu par les toffees pour signer un contrat plus lucratif. Selon The Guardian, le montant du deal avec Umbro était estimé entre 4 et 5 millions de livres par saison.