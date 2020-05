L’Accor Arena dévoile sa nouvelle identité visuelle suite au changement de Naming

Annoncé sur SBB il y a plusieurs mois, l’AccorHotels Arena officialise aujourd’hui son changement de nom en Accor Arena. Une nouvelle plateforme de marque évidemment en phase avec la modification du branding du groupe hôtelier qui a délaissé la mention « hotels ».

Pour accompagner le léger rebranding du Naming de la salle indoor, les équipes Accor dévoilent un « nouveau territoire graphique » réaffirmant l’identité de l’Accor Arena. Une nouvelle identité visuelle conçue par BETC design comme nous le précise les intéressés.

« La nouvelle marque s’articule autour de 4 valeurs qui incarnent l’identité de l’Accor Arena » précise le communiqué.

Audace : Une Arena audacieuse et iconique dès sa conception : dans son architecture, sa modularité et sa localisation à l’Est de Paris. Une Arena disposée à laisser libre cours à la créativité des artistes, mobilisant constamment ses équipes pour imaginer des solutions disruptives, et créer en permanence de nouvelles expériences.

Exaltation : Une proximité unique entre les artistes, les sportifs et le public au-delà de l’expérience immersive, et générateur d’émotions inoubliables gravées dans la mémoire des spectateurs.

Caring : Penser l’Arena comme un lieu de divertissement mais aussi comme un lieu chaleureux où il fait bon venir vivre ses passions et goûter à la générosité d’un accueil qui anticipe les besoins des publics. Faire en sorte que chacun puisse s’y sentir comme chez lui.

Excellence : Des équipes engagées à la pointe dans leur domaine, qui se mobilisent pour offrir à chaque fois le plus haut niveau, le meilleur, l’excellence, quels que soient les publics, les acteurs ou les événements.

« Cette nouvelle marque qui nous guide nous met dès aujourd’hui sur la voie concrète des initiatives au service de la relance de notre secteur et de nos activités, pour que l’Accor Arena confirme son rôle d’acteur engagé et continue d’être le coeur battant de la capitale, ce lieu accueillant, offrant du rêve à tous ses publics, ce lieu de tous les possibles « Where All Happens » » ajoute le communiqué.

Pour rappel, le contrat de Naming a été négocié à l’époque par AEG Global Partnerships pour un montant global de 4,15 millions d’euros hors taxes par an, soit 41,5M€ sur dix ans. Dans le détail, le contrat se décompose en 3,25M€ pour le contrat de Naming en lui-même et 900 000€ pour des prestations comme la mise à disposition d’espaces hospitalités, prestations d’achat de contenus, de promotion ou encore de restauration. A noter qu’une option prévoit un renouvellement de dix ans. A Paris, Accor est également le sponsor maillot du PSG depuis cette saison et met en avant son nouveau programme de fidélité ALL.