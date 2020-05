L’expérience FAN : Comment Flycup souhaite améliorer l’expérience consommation des supporters dans les stades

En 2017, une étude menée par la LFP auprès de 40 clubs de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2, place la restauration comme le second axe de développement le plus attendu par les supporters. En cause, le manque de diversité, de rapidité et de qualité dans l’offre de restauration dans les stades. Sacrilège au pays de la gastronomie ! De manière globale, l’expérience stade en France semble être en-dessous des standards de nos voisins européens. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce retard :

Tout d’abord un problème structurel. A quelques rares exceptions, comme l’Olympique Lyonnais, les clubs professionnels français ne sont pas propriétaires de leurs stades, ce qui limite fortement les investissements de rénovations possibles dans l’enceinte du stade, notamment pour la partie restauration.

Des stades mal dimensionnés et en surcapacité. Les plus grands clubs européens visent à réduire l’offre de billetterie afin de valoriser la rareté et ainsi croitre les revenus tout en assurant un spectacle dans un stade plein. C’est le cas de la Juventus de Turin qui est passé des 69 000 places du Stade des Alpes aux 41 000 places du Juventus Stadium, propriété du club. Aujourd’hui, la France atteint le 5ème rang européen en termes d’affluence spectateurs avec 22 548 spectateurs en moyenne contre le double en Allemagne, pays sur la plus haute marche du classement. La relation de cause à effet reste à démontrer mais il est probable qu’un supporter apprécie davantage son expérience dans un stade plein que dans un stade à moitié vide.

Il faudra du temps et des investissements pour résoudre ces problèmes structurels. Pour chercher un retour sur investissement rapide, l’animation dans les stades et la restauration sont certainement les deux axes de développement des clubs pour atteindre une amélioration profonde de la fan expérience. Qu’en est-il chez nos voisins européens ? L’équipe Flycup s’est rendu en Grande Bretagne et en Espagne afin d’analyser l’offre de restauration au FC Barcelone et au Tottenham Hotspurs FC. Les nouvelles tendances de consommations de notre société ainsi que les l’observation des pratiques chez nos voisins européens permettent de faire ressortir quelques recommandations pour lesquelles les produits conçus par Flycup s’adaptent parfaitement.

L’écoresponsabilité est devenue un enjeu majeur. Les consommateurs sont de plus en plus éduqués et soucieux des problèmes liés à l’environnement. Les stades doivent entamer leur mutation vers une offre plus écologique. Selon une étude « Yougov Millenials », un consommateur sur cinq se dit prêt à abandonner une de ses marques préférées si celle-ci n’est pas respectueuse de l’environnement. Cela signifie qu’il faut opter pour une politique de réduction des emballages utilisés dans le stade, privilégier des emballages recyclables ou encore fabriqués plus localement afin de minimiser l’impact carbone. Les clubs ont aussi un rôle majeur dans la sensibilisation des supporters aux problématiques de recyclage, comme on peut le constater dans les stades de Premier League. Le club de Tottenham communique de manière continue sur les écrans animés alors que le club de West Ham installe de nombreuses poubelles mobiles et visibles les jours de match pour inciter les supporters à trier leurs déchets. Flycup s’inscrit totalement dans cette démarche. En plus de proposer un produit 3 en 1 qui limite l’utilisation d’emballages et améliore l’expérience consommateur, les emballages Flycup sont 100% recyclables et fabriqués en France. Flycup met également à disposition des clubs des conteneurs ludiques, personnalisables, qui sensibilisent et incitent le grand public au tri des déchets lors des évènements.

La qualité est devenue un critère d’achat primordial. Les attentes des consommateurs évoluent et ces derniers sont plus exigeants (tendance sans sucre, produits plus sains pour la santé…). Selon une étude Kantar, 53% des clients sont prêts à payer plus cher pour avoir de la qualité.

Une offre variée est un point commun observée au Camp Nou et au Tottenham Hotspur Stadium. Ce dernier est considéré comme le stade le plus avancé au monde en termes de technologie et de service client. Il dispose de 5 restaurants distincts avec chacun une offre spécifique selon les goûts (Pizza, Burgers, Fish and Chips, Pates, Poulet), 4 bars avec là encore chacun leur univers propre, dont le plus long bar du pays et dispose même d’une fromagerie. L’emballage Flycup est un outil parfait pour s’adapter aux évolutions des cartes au fil de la saison puisqu’il permet d’accueillir une grande variété de produits (sandwichs, burgers, empanadas, frites, chips etc..) et de contenants boisson (gobelets, bouteilles, canettes).

L’expérience d’achat. Une forte affluence aux mi-temps peut être un frein au développement des revenus issus de la restauration. Les longues files d’attentes, ainsi que le manque de place rajoutent à l’inconfort et découragent les supporters de consommer sur place. Les fans souhaitent profiter au maximum de l’évènement et ne pas rater un bout du spectacle. A l’instar de Digifood, l’application qui permet de se faire livrer les produits de la buvette à sa place lors d’un évènement, les nouvelles technologies œuvrent pour une amélioration constante de la consommation dans les stades. Ainsi, les clubs eux-mêmes, ou restaurateurs, ont grand intérêt à privilégier ce circuit. Selon une étude menée par Eventbrite pour Harris en 2016, 3 milléniaux sur 4 préfèrent vivre une expérience plutôt qu’acheter un objet ou un produit. On peut donc facilement imaginer un système de « Click and Collect » dans les stades, comme observé dans plusieurs stades en France et également au Camp Nou. Le club de Tottenham a lui, de son côté, opté pour des « Doggy Bags » pré-remplis et personnalisés aux couleurs du club pour favoriser la vente à emporter et la consommation à la place. Que ce soit avec de la livraison ou du « click and collect », les emballages innovants Flycup permettent aux restaurateurs de réaliser une préparation en amont des menus et de les garder au chaud grâce à des couvercles adaptés. Ce système optimise donc l’expérience de supporters par une consommation plus pratique, plus adaptée au moment et plus agréable, ce qui peut ainsi générer une augmentation des ventes de menus.

La personnalisation. Enfin, Flycup accompagne les clubs et leurs restaurateurs partenaires dans leur travail d’amélioration de l’expérience de consommation des fans avec un outil de communication innovant.

En effet, les clubs peuvent aussi utiliser l’emballage Flycup comme un nouveau support de communication pour leur propre compte mais aussi comme nouvel outil d’activation marketing avec leurs marques partenaires.

La présence sur le support Flycup permet à une marque ou au club de créer un lien fort avec les consommateurs pour plusieurs raisons :

• Être visible sur un produit utile, écologique et fabriqué en France.

• Être associée à des émotions et une expérience inoubliable vécue par les fans.

• Être au cœur de l’évènement avec un support mobile, qui se déplace au gré des mouvements des spectateurs et ainsi multiplie le nombre de contacts.

• Un potentiel de forte visibilité sur les réseaux sociaux. Le thème « Food » est le 3ième thème le plus partagé sur les réseaux sociaux dans le monde.

• Être associée à un moment de consommation plaisant.

• De nombreuses activations marketing possibles via des jeux-concours grâce aux QR codes notamment. Une communication innovante et impactante pour prolonger l’expérience au-delà du moment de consommation et ainsi recruter et fidéliser de nouveaux clients ou utilisateurs.

Vous êtes une marque, une agence marketing ou un club sportif et souhaitez révolutionner l’expérience consommation dans les stades, contacter l’équipe Flycup :

Tel : +33(0)6-65-44-56-18

Email : orousseau@flycup-packaging.com

www.flycup-packaging.com

Votre Communiqué sur SBB

Pour publier directement en ligne votre communiqué de presse sur notre site, rendez-vous ici.