Face à la hausse des prix des billets de la Coupe du monde 2026, Air Transat lance une campagne comparant le coût d’une place… à celui d’un voyage vers le pays soutenu.

Alors que les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 suscitent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, Air Transat a décidé de transformer cette frustration en campagne publicitaire.

Avec l’agence Courage Montréal, la compagnie aérienne canadienne compare le prix de certaines places pour les matches du Mondial… au coût d’un billet d’avion vers le pays soutenu par les fans. Une manière simple et très contextuelle de s’inviter dans les conversations autour de la compétition.

Le dispositif repose sur des données mises à jour en temps réel. Pour certains supporters canadiens, il coûterait ainsi presque moins cher de voyager à l’étranger pour vivre la culture football du pays qu’ils supportent plutôt que d’acheter une place pour un match de la Coupe du monde organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

La campagne joue volontairement sur un ton léger et évite les codes classiques du sponsoring sportif. Ici, Air Transat mise surtout sur une idée facile à comprendre et directement liée à une préoccupation des supporters.

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