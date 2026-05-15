Pour annoncer la liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial 2026, la FFF a dévoilé, ce vendredi 15 mai, une vidéo inspirée des sitcoms américaines.

La Fédération française de football a soigné la communication autour de l’annonce de la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2026. Quelques minutes après la révélation des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps sur TF1, la FFF a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo inspirée des sitcoms américaines.

Dans ce clip de 87 secondes, les internationaux français apparaissent dans une ville fictive baptisée « Clear Fountain », clin d’œil évident à Clairefontaine et au futur Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Sur une bande-son funky et dans une direction artistique très américaine, les joueurs enchaînent les scènes inspirées des clichés de la pop culture US : open space, diner, barbecue, embouteillages ou encore brunch.

Les codes des séries américaines repris

Kylian Mbappé apparaît notamment derrière une caisse, tandis que Bradley Barcola prépare des pancakes. L’ensemble reprend les codes visuels des génériques de séries américaines des années 1990 et 2000.

Avec cette production, la FFF confirme sa volonté de renforcer le storytelling autour des Bleus et de moderniser sa communication digitale avant la compétition. Reste désormais à voir si cette implication créative se prolongera sur le terrain, où l’équipe de France figure parmi les favoris du Mondial 2026.

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